Kreativni pretoki Jasne Merkù in Ani Tretjak uvedli Ricmanjski teden

Uvodni večer v letošnji Ricmanjski teden, ki ga že vrsto let prirejajo člani SKD Slavec Ricmanje - Log in je posvečen praznovanju vaškega zavetnika sv. Jožefa, je bil tokrat rožnato obarvan. V Babni hiši v Ricmanjih so v soboto zvečer odprli likovno razstavo Kreativni pretoki, ki sta jo skupaj postavili umetnici Jasna Merkù in Ani Tretjak. Njun vodeni ogled v svet oblik in barv je spremljala Ženska vokalna skupina Stu ledi, številno občinstvo pa je pozdravila predsednica SKD Slavec Sonja Komar. Vse je potekalo dvojezično.

Ricmanjski teden so prvič priredili leta 1984, v vseh teh letih se je v galeriji Babne hiše vrstilo veliko razstav in kulturnih prireditev v čast vaškemu zavetniku, sobotni večer pa je bil obenem posvečen dnevu žensk, je poudarila predsednica kulturnega društva.

Pretoki občutkov in raziskovanje notranjega sveta sta elementa, ki združujeta razstavljena dela v Babni hiši. Umetnici namreč navdihujejo še posebej notranje globine, je povedala Jasna Merkù.

