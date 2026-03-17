Torek, 17 marec 2026
Ricmanjski teden

Kreativni pretoki Jasne Merkù in Ani Tretjak uvedli Ricmanjski teden

Eva Skabar |
Ricmanje |
17. mar. 2026 | 12:33
    Ženska pevska skupina Stu ledi na uvodnem večeru Ricmanjskega tedna (FOTODAMJ@N)
Uvodni večer v letošnji Ricmanjski teden, ki ga že vrsto let prirejajo člani SKD Slavec Ricmanje - Log in je posvečen praznovanju vaškega zavetnika sv. Jožefa, je bil tokrat rožnato obarvan. V Babni hiši v Ricmanjih so v soboto zvečer odprli likovno razstavo Kreativni pretoki, ki sta jo skupaj postavili umetnici Jasna Merkù in Ani Tretjak. Njun vodeni ogled v svet oblik in barv je spremljala Ženska vokalna skupina Stu ledi, številno občinstvo pa je pozdravila predsednica SKD Slavec Sonja Komar. Vse je potekalo dvojezično.

Z leve Ani Tretjak in Jasna Merkù (FOTODAMJ@N)
Ricmanjski teden so prvič priredili leta 1984, v vseh teh letih se je v galeriji Babne hiše vrstilo veliko razstav in kulturnih prireditev v čast vaškemu zavetniku, sobotni večer pa je bil obenem posvečen dnevu žensk, je poudarila predsednica kulturnega društva.

Pretoki občutkov in raziskovanje notranjega sveta sta elementa, ki združujeta razstavljena dela v Babni hiši. Umetnici namreč navdihujejo še posebej notranje globine, je povedala Jasna Merkù.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.

