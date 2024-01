Tudi letos dočakali kolednike

Konec tedna je na Goriškem minil v znamenju starodavnih običajev, od kresov do koledovanj, s katerimi se je simbolično zaključil božično-novoletni čas.

Kljub deževnemu vremenu so se danes zjutraj na obisk števerjanskih domov podali mladi domačini, oblečeni v svete tri kralje. Šest mladeničev se je razdelilo v dve skupini in potrkalo prav na vsa vrata. Krajanom, ki so jih bili kot vedno veseli, so zapeli starodavno koledniško pesem, ki se začne z besedami Skoz to zvezdo smo spoznali. S kadilom so blagoslovili hišo, pokleknili pred jaslicami in pokramljali z gostitelji, pred odhodom pa so na vhodna vrata s kredo napisali 20+G+M+B+24. Ena skupina kraljev (Samuele Mian, Lapo Farolfi in - prvič - Nikolaj Skok) se je zjutraj udeležila maše v pevmski cerkvi, druga skupina (Ivan Devetak, Bernard Terpin in Franc Miklus) pa popoldanske v Števerjanu. Za razkošne kostume treh kraljev in ličenje je kot običajno poskrbela Snežica Černic. Mladeniči so sicer že v petek obiskali Števerjance, ki stanujejo v Gorici. Po domovih so koledniki zbirali tudi prostovoljne prispevke, ki bodo šli v dobrodelne namene.

Na starodavni koledniški običaj, ki predvideva obisk vseh vaških zaselkov in domov, so zelo navezani - in upravičeno ponosni - tudi na Vrhu. Vrhovski možje in fantje so se zbrali v dopoldanskih urah, se oborožili z dežniki in košem za zbiranje darov ter se odpravili na obhod vasi. Kot vsako leto so jih prav povsod prisrčno sprejeli, koledniki pa so vsem »gospodarjem« in »gospodinjam« zapeli tradicionalno kolednico Trije so kralji v deželi ter v zameno dobili kak evro, »kl’b’sič«, steklenico vina in druge dobrote.