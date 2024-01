Tudi mladi so pokazali svoje dobro srce

Na včerajšnji krvodajalski akciji, ki je potekala pred sedežem doberdobskega Združenja prostovoljnih krvodajalcev, je ob desetih rednih krvodajalkah in krvodajalcih sodelovalo še enajst novih članov. V Doberdobu so namreč ponovno gostili krvodajalski avtodom, tokrat pa so dobrodelni dogodek organizirali s klubom ZKB Mladi. Kri je skupno darovalo 21 ljudi, več kot polovico je bilo fantov in deklet iz omenjenega kluba.

Zamisel za sodelovanje, ki se je porodila že prejšnje leto, je prišla s strani klubskega odbora z namenom, da bi krvodajalstvu približali vse več mladih tudi iz Tržaške, je pojasnil Alex Rupel. Naš sogovornik upa, da je sodelovanje prava pot do uspeha. »Hvalevredno je, da je pobuda prišla z njihove strani«, pravi predsednik ZKB Trst Gorica Adriano Kovačič. Datum, 27. januar, so izbrali skupaj in je simboličen. Pred enim letom se je ravno na ta dan za vedno poslovil Robert Devetta, zvesti krvodajalec in član odbora krajevne sekcije krvodajalcev ter nekdanji podpredsednik ZKB Trst Gorica.

Aljaž Marušič, ki je včeraj v Doberdobu prvič daroval kri, nam je zaupal, da mu je v velik ponos biti član skupnosti, ki deluje v dobrodelne namene. Tudi Aldo Jarc, predsednik doberdobskega združenja, je bil z odzivom mladih zadovoljen. Spomnil je, da so v prejšnjem letu zabeležili kar 209 darovanj, kar je največ v zgodovini doberdobske sekcije. Potrdil je, da se v združenje še naprej vključujejo novi člani in napovedal, da bo avtodom ponovno postal v Doberdobu v začetku septembra, in sicer ob priložnosti tradicionalne baklade.