Tudi v Tržiču praznovali konec ramadana, polemika se še ni polegla

Tudi tržiška muslimanska skupnost je danes praznovala zaključek postnega meseca - ramadana. Okrog 3000 vernikov, v glavnem članov centra Baitus Salat, se je že pred 7. uro začelo zbirati na parkirišču nekdanjega marketa Hardi, kjer so molitve vodili imami Belal Hossein, Mohammed Alamin in Mubarak Hussain, drugi pa so se se zbrali v centru Darus Salaam v Ulici Duca D’Aosta. »Imami so vernike med drugim spodbudili, naj bodo pripravljeni na odprto razpravo o težavah mesta,« je pojasnil Rejaul Haq Raju, ki vodi center Baitus Salat. »Molili smo tudi za mir. To naj bo spodbuda za soočenje z Občino. Tržič je naš dom. Čez 10 let ne bo več teh težav, saj bodo naši otroci povsem integrirani,« je še dejal.

Županja Anna Cisint sicer ni bila tako spravljiva. »Tudi danes je bila naša zakonodaja poteptana. Kraj, ki ima drugo namembnost, so uporabili kot mošejo, in to kljub pravnomočnosti občinskih in sodnih odredb. Imamo fotografije in pripravljamo zapisnik, vse bomo poslali sodnim oblastem,« je dejala. Medtem je zaključek ramadana danes praznovala tudi muslimanska skupnost iz Gorice, ki se je zbrala v župnišču pri Madonini.