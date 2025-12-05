Izrael bo lahko sodeloval na Evroviziji, Slovenije zato ne bo

Izrael bo prihodnje leto lahko sodeloval na evrovizijskem tekmovanju na Dunaju, so v okviru generalne skupščine sklenile članice Evropske radiodifuzne zveze (EBU). Kot napovedano so zato Slovenija, Španija, Nizozemska in Irska že sporočile, da bodo tekmovanje bojkotirale.

Kaj pravijo pri RTV Slovenija

Predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak je v nagovoru članic med drugim spomnila, da je EBU v tednu po ruski agresiji na Ukrajino zavrnil sodelovanje ruskega predstavnika, zdaj pa si EBU ne upa zavrniti Izraela. Dodala je, da že tretje leto zapored javnost zahteva, »da rečemo ne sodelovanju katerekoli države, ki napada drugo državo. Slediti moramo evropskim standardom za mir in razumevanje. Evrovizija je bila od vsega začetka prostor za veselje in srečo, izvajalce in občinstvo je združevala glasba in tako bi moralo tudi ostati«. Zaključila je, da Slovenija »v imenu 20 tisoč otrok, ki so umrli v Gazi« ne bo sodelovala na Evroviziji.

Direktorica TV Slovenija Ksenija Horvat je poudarila, da bi lahko EBU pokazal načelno in etično držo. »Že več kot leto dni opozarjamo, da ne moremo stati na istem odru s predstavnico države, ki je povzročila genocid Palestincev v Gazi. Opozarjamo, da je Gaza edino ozemlje na svetu, kjer delovanje tujih novinarjev ni mogoče in kjer ljudje še vedno umirajo v nevzdržnih humanitarnih in varnostnih razmerah,« je še dodala.

Spremembe v glasovanju

EBU je napovedala več sprememb glede glasovanja na prihodnji Evroviziji. V oba polfinala se vrača ocena žirije, ki bo prispevala polovico glasov. Prepolovili so tudi število glasov, ki jih je mogoče v telefonskem glasovanju oddati za posameznega izvajalca, do zdaj je bila meja 20. Uvedli so tudi omejitev predevrovizijske promocije. V nekaterih državah, med njimi je tudi Izrael, vladne agencije sodelujejo pri promociji izvajalca ali pesmi tako na družbenih omrežjih kot s plačevanjem oglasov na spletu.