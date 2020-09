Ubi maior, minor cessat, se glasi znan latinski rek. Kjer je večji, manjši neha obstajati. Kaj pa, ko bi pregovor obrnili in zapisali Ubi minor...? To vprašanje so si postavili udeleženci izobraževalne delavnice z naslovom Ubi minor – žlahtnost majhnosti, ki ga je Društvo mladih Slovencev v Italiji DM+ organiziralo v soboto v kleti Damijana Podversica na Kalvariji. O žlahtnosti manjšine, pomenu ustvarjalnosti in iskanju samih sebe v »večinskem« svetu je udeležencem spregovoril Lorenzo De Rita. Profesor inženirstva idej na Politehničnem inštitutu v Turinu in direktor The Soon Instituta v Amsterdamu se je iz svoje delovne poti – hkrati neverjetno uspešne in nesrečne – marsikaj naučil, med vodilnimi nauki, ki so zaznamovali njegove nadaljnje življenjske izbire, pa je gotovo ta: ustvarjalnost je posebnost manjšine, posameznika, v kateri večina pogosto ne zmore prepoznati kreativnega potenciala. »Biti kreativni in gojiti svoje sanje kljub vsemu, torej biti del manjšine v svetu večin, pomeni nositi veliko odgovornost: večina je namreč povprečnost, sprejemanje in prilagajanje situacijam, v katerih sami nismo glavni protagonisti, a se v njih znajdemo zaradi napačne izbire,« je na predavanju poudaril De Rita.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.