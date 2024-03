Učenci iz Štandreža in Bračana odkrivajo, kaj pomeni zakonitost

Šola ni samo kraj, kjer se učimo brati, pisati in računati. Eno izmed njenih poslanstev je tudi vzgajanje aktivnih in odgovornih državljanov, ki si prizadevajo za skupno dobro in spoštujejo pravila življenja v družbi. In ravno vzgoji k zakonitosti je posvečen projekt, ki temelji na sporazumu med Odvetniško zbornico Gorica in Večstopenjsko šolo s slovenskim učnim jezikom ter se letos prvič izvaja na slovenskih osnovnih šolah Ludvika Zorzuta v Bračanu in Frana Erjavca v Štandrežu.

Kot je za Primorski dnevnik pojasnila Ingrid Komjanc, učiteljica na štandreški šoli, je projekt Odkrivanje zakonitosti namenjen učencem 3., 4. in 5. razredov obeh šol. V prejšnjih tednih so se v Bračanu in Štandrežu že zvrstila srečanja s slovenskimi odvetniki Sandijem Ferijem, Martino Valentinčič in Sašo Primosigom, ki so otrokom spregovorili o ustavi, pravniških poklicih, sodnem postopku ter razliki med civilnim in kazenskim postopkom. Vseh srečanj se je aktivno udeležila tudi Francesca Clocchiatti, sodnica na videmskem sodišču. Le-ta skupaj z omenjenima Komjančevo in Valentinčičevo sestavlja tehnično-znanstveni odbor, ki je bil ustanovljen na podlagi dvojezičnega sporazuma med Odvetniško zbornico Gorica in Večstopenjsko šolo s slovenskim učnim jezikom. Dokument sta podpisala predsednica Lucia Galletta in ravnatelj David Clodig.

Danes obisk sodne palače

V okviru projekta bodo učenke in učenci ravno danes obiskali goriško sodnijo in Kinemax, kjer si bodo ogledali filma. 13. in 15. marca bo sledila še simulacija sodnega postopka na podlagi literarnega gradiva, ki so ga otroci obravnavali v okviru projekta. Učenke in učenci 3. in 4. razredov so obdelali roman Daniela Pennaca Ernest in Celestina, petošolci pa so se spoprijeli s knjigo Slavna medvedja zasedba Sicilije Dina Buzzatija.

Nikoli ni prezgodaj

»Projekt in konvencija, ki smo jo podpisali z Večstopenjsko šolo, se vključujeta v širši okvir izobraževalnih dejavnosti, za katere sta se s protokolom iz leta 2016 zavzela Ministrstvo za šolstvo, univerzo in raziskovanje ter Državna odvetniška zbornica. Projekti za vzgajanje k zakonitosti se izvajajo na različnih ravneh. Vanje so seveda pogosteje vključeni višješolski dijaki, nekatere dejavnosti pa so bile zasnovane celo na ravni vrtcev,« pojasnjuje Lucia Galletta. Na njen predlog bodo učenci slovenskih šol Zorzut in Erjavec, ki so v Deželi FJK med prvimi - ali morda celo prvi - osnovnošolci, ki so bili vključeni v tovrsten projekt, danes obiskali tudi prostore, v katerih ima sedež Svet odvetniške zbornice.

Izobraževalne dejavnosti v šolskem in drugih okoljih, ki so namenjene promociji kulture zakonitosti, organizira in prepričano podpira tudi Državno združenje pravosodnih funkcionarjev (ANM). Predstavnica izvršnega odbora za FJK - sodnica Lucia Baldovin - pravi, da je projekt, ki se izvaja na dveh omenjenih osnovnih šolah, po njeni oceni »zelo dober način, da se otrokom približa zahtevne teme«. »Gre za enega od prvih poskusov na osnovnošolski ravni, upamo, da mu bodo sledile še nove pobude,« dodaja Lucia Baldovin.

Slovenski osnovnošolci bodo danes na sodišču spoznali tudi predsednika Riccarda Merluzzija, ki je prepričan, da ni za začetek vzgajanja k zakonitosti »nikoli prezgodaj«. »Danes so otroci bombardirani z vsakovrstnimi novicami, tudi takimi, ki obravnavajo kazenske postopke. Domači jim pri razbiranju teh novic ne znajo vedno pomagati, zato je pomembno, da jim tisti, ki se s sodstvom poklicno ukvarjamo, na razumljiv način prikažemo, kako te zadeve potekajo,« meni Merluzzi in izpostavlja tudi pomen spoznavanja ustave ter drugih zakonskih okvirov, znotraj katerih bodo otroci živeli in delovali kot državljani prihodnosti.