Učenci slovenskih šol na sodniji

Na goriški sodniji je bil včerajšnji dan zelo živahen. Sodno palačo je namreč napolnila iskriva radovednost 69 otrok 3., 4. in 5. razredov osnovnih šol Ludvika Zorzuta in Frana Erjavca, ki so na obisk prišli v okviru projekta Odkrivanje zakonitosti. Kot je Primorski dnevnik že poročal, projekt izvajajo na podlagi sporazuma med Odvetniško zbornico in Večstopenjsko šolo s slovenskim učnim jezikom, podpira ga tudi Državno združenje pravosodnih funkcionarjev.

Otrokom in učiteljicam z obeh šol je dobrodošlico izrekel predsednik sodišča Riccardo Merluzzi, srečali so se še s sodnikoma Marcellom Copparijem in Lauro Di Lauro. Pri ogledu prostorov jih je spremljala sodnica Francesca Clocchiatti, s katero so se že srečali na šoli v družbi treh slovenskih odvetnikov - Martine Valentinčič, Sandija Ferija in Saše Primosiga. V prostorih Odvetniške zbornice jih je nagovorila tudi predsednica Lucia Galletta.

Ob obisku sodne palače so si učenci v Kinemaxu ogledali filma Ernest in Celestina ter Slavna medvedja zasedba Sicilije: obe zgodbi so namreč obravnavali v okviru projekta, ki se bo zaključil prihodnji teden s simulacijama sodnega postopka.

S projektom je zadovoljen tudi ravnatelj Večstopenjske šole Gorica, David Clodig, ki se zahvaljuje vsem, ki so se zanj zavzeli. Državljansko vzgojo, ki je tudi na osnovnih šolah spet del predmetnika, so tako učenci lahko doživeli v prvi osebi, kar je nedvomno učinkovito. »Projekt je bil uspešen, zato menim, da bomo po tej poti nadaljevali. Podobno izkušnjo bi lahko ponovili tudi na šoli Trinko in drugih šolah,« pravi ravnatelj Clodig.