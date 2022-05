Ukrepe za preprečevanje nesreč pri kopanju letos še nadgrajujejo

Da bi preprečili tragične utopitve v Soči na lokaciji stari jez v Solkanu, so novogoriška mestna občina, družba Soške elektrarne Nova Gorica in Kajak klub Soške elektrarne tudi letos podpisali medsebojni sporazum o sodelovanju pri izvedbi ukrepov varstva pred utopitvami na omenjeni lokaciji. Lanskoletne ukrepe, s katerimi so kopalce opozarjali pred nevarnostmi, bodo izvajali tudi letos in jih še nadgradili. Vsi podpisniki sporazuma pa v en glas opozarjajo, da kljub vsem ukrepom absolutne varnosti pred utopitvami ni, zlasti ne na divjih rekah, kot je Soča. Še posebej poudarjajo, kako pomembno je, da so obiskovalci in širša javnost dobro seznanjeni z dejstvom, da lokacija Stari jez na Soči ni uradno kopališče in da obiskovalci v reko vstopajo na lastno odgovornost.Pri povečanju varnosti obiskovalcev priljubljene lokacije stari jez, lahko lokalna skupnost, civilna družba in predstavniki gospodarstva veliko pripomorejo, so ob podpisu sporazuma poudarili župan Mestna občine Nova Gorica, Klemen Miklavič, direktor Soških elektrarn Nova Gorica (SENG), Radovan Jereb in predsednik Kajak kluba Soške elektrarne Nova Gorica (KKSE), Ivan Zagožen.Ukrepi za povečanje varnosti kopalcev so bili izvedeni že lani poleti in se bodo letos nadaljevali. Izvajali jih bodo med 15. junijem in 4. septembrom. Že lani se je kot posebej dobrodošla izkazala uvedba informatorjev, to vlogo so na lokaciji opravljali mladi člani KKSE, ki so kopalce opozarjali na nevarnosti. »Po koncu lanske sezone smo analizirali učinek prisotnosti “informatorjev”. Zelo pomembno je bilo njihovo poročanje o odzivu obiskovalcev in povratna informacija o ustreznosti opozorilnih tabel,« je poudaril Miklavič.

Že lani so bili z namenom povečanja varnosti v vodi nameščeni tudi belo-rdeči količki, ki opozarjajo na povišanje gladine reke, čez reko pa napeta jeklenica, ki označuje začetek zelo nevarnega območja. Na levem bregu Soče je bila urejena reševalna ploščad in spustna klančina za reševalni čoln gasilcev. Letos bodo vsemu temu dodali še večje table, ki bodo še dodatno v slovenščini, italijanščini in angleščini opozarjale na bližino objekta hidroelektrarne Solkan, kar je pomembno zlasti za goste iz drugih krajev, ki tega območja ne poznajo. »Odločili smo se tudi za proaktivno izobraževalno dejavnost. Proti koncu šolskega leta bomo šolam ponudili predstavitev nevarnosti divjih rek in možnosti za varnejše kopanje, pravi župan, ki poudarja, da je v Novi Gorici tako poletni kot zimski bazen, kjer so stalno prisotni reševalci in kjer je kopanje varneje.