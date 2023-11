Ulica Duca d'Aosta bo zaradi del dva tedna enosmerna

Dotrajano vozišče Ulice Duca d’Aosta med križiščema z ulicama Puccini in Filzi ima štete dneve. V ponedeljek, 13. novembra, se bodo začela obnovitvena dela, ki bodo skupno trajala skoraj dva tedna, tako da se bodo predvidoma zaključila v petek, 25. novembra. V tem času bo veljala vrsta prometnih omejitev, za katere gre pričakovati, da bodo povzročile zastoje, zlasti med prometnimi konicami. Še največji učinek na prometno pretočnost bo imela uvedba enosmernega prometa: z avtomobilom se bo po Ulici Duca d’Aosta mogoče peljati samo v smeri sodnije oz. mestnega središča.

Dela bodo izvedli v dveh fazah

Gradbena dela bodo izvedli v dveh fazah, ki bodo trajala vsaka po en teden. Najprej bodo obnovili desni vozni pas, če smo namenjeni proti sodišču,nakar bo prišel na vrsto še levi. V ponedeljek, 13. novembra, ob 8. uri bo stopila vrsta prometni omejitev. Na celotnem odseku med križiščema z ulicama Puccini in Filzi bo veljala prepoved parkiranja, medtem ko bodo pločniki vseskozi uporabni. Stanovalci tega odseka Ulice Duca D’Aosta bodo morali avtomobile parkirati drugje, saj onemogočen dostop do dvorišč in garaž. Po Ulici Duca D’Aosta se bodo lahko vseskozi peljala interventna vozila, z občine zagotavljajo, da bodo zagotovljene socialne storitve, ki so jih deležne ranljive skupine občanov.

Med gradbeni deli bo zaprt za promet tudi zaključni del Ulice Randaccio, iz Ulice Duca D’Aosta poleg tega ne bo mogoče zavijati niti v enosmerno Ulico Tominz. Vse spremembe v prometu bodo ustrezno označene. Med stanovalci območja, kjer bodo izvajali dela, bodo razdelili informativne letake, ki jih bodo nalepili tudi na vrata okoliških hiš.