Umetnost, ki gledalca aktivno vključuje

»Takoj naj povem, da me je barva vedno strašila, a sem se kljub temu potopil vanjo. Izbira barve je kompleksna, preračunana,« je o izbiri barve, ki ni nikoli naključna, zapisal tržaški umetnik Sandi Renko v publikaciji, ki je bila na ogled na odprtju njegove razstave v Kulturnem centru Lojze Bratuž. Razstavo, ki nosi naslov Črte_Linee, so odprli v torek in bo na ogled do 17. marca.

Udeležence torkovega dogodka je najprej pozdravila predsednica Kulturnega centra Lojze Bratuž Franka Žgavec, ki je nato predala besedo kuratorju Denisu Volku. Le-ta je na kratko predstavil umetnika, ki se je rodil leta 1949 v Trstu. Že na tržaškem umetniškem zavodu Istituto d’Arte Enrico e Umberto Nordio, kjer je diplomiral, ga je pritegnil izkustveni prostor kinetične in programirane umetnosti. Njegova umetniška dela, ki pripadajo geometrični abstrakciji, vzbudijo pri gledalcu optične in kinetične učinke ter ga aktivno vključujejo. Da doživi ta občutek, se mora opazovalec premikati pred sliko z ene na drugo stran, je pojasnil kurator razstave Denis Volk.

O umetniku, ki je dolgo let živel in deloval v Padovi, je še dejal, da je ta sam oblikoval tudi vse tiskano gradivo, saj je po poklicu oblikovalec in dizajner. Kot dizajner se nagiba k izčiščenemu dizajnu in »stremi k minimalizmu, k enostavnim linijam, reduciranju oblik, k preprostim, čistim oblikam in predmetom, k prostemu, a ne praznemu prostoru,« o njem pravi priložnostna zgibanka. Denis Volk je še razložil, da sta izhodišče in začetek Renkovega umetniškega ustvarjanja največkrat kovinski ali papirnati model, objekt, ki ga sestavljajo trakovi kvadratov. »Kocke in trakovi so osnova prostorske risbe na dvodimenzionalni podlagi, ki služi kot skica ali študijska risba,« pojasnjuje zgibanka.Z

elo pomembna je tudi valovita podlaga, na katero umetnik riše črte iz treh različnih strani in ki omogoča občutek gibanja. »Renkovo delo ni nikoli dolgočasno in vedno preseneča,« je še povedal Denis Volk. Umetnik namreč nenehno raziskuje nove materiale in eksperimentira, se poslužuje novih tehnik in tehnologij ter sodeluje z drugimi umetniki. »Njegovo delo je, kljub stalnosti, ves čas v spreminjanju - gre naprej s časom in tehnologijo ter je vedno novo in zato aktualno,« so še zapisali o umetniku.Njegova dela so bila razstavljena v Italiji, Sloveniji, Avstriji, Nemčiji, Franciji, Švici in v ZDA, kjer je bila slika STRIPED 321 leta 2021 izbrana in razstavljena na bienalu Origins in Geometry muzeja Museum of Geometric and MADI Art v Dallasu. Ob koncu se je Sandi Renko še sam zahvalil najprej Kulturnemu centru Lojze Bratuž, nato pa tudi vsem prisotnim, kajti »slike brez gledalca nimajo smisla«.