Umetnost, ki premošča meje

Razstavni prostori v prvem nadstropju Palače Attems-Petzenstein v Gorici bodo danes spet zaživeli. Po triletnem zaprtju zaradi obnovitvenih del bodo v njih ob 18. uri odprli prestižno antološko razstavo goriškega fotografa Roberta Kusterla, ki bo obiskovalcem nudila pregled nad njegovim vseživljenjskim umetniškim razvojem in delom. Razstavo Kusterle, Compendium prireja deželni zavod Erpac v sodelovanju s centrom za raziskovanje in arhiviranje fotografij CRAF, tečajem digitalizacije, katalogizacije in promocije fotografije oddelka za humanistiko Univerze v Trstu ter društvom Sergio Amidei.

Do prvega oktobra bo na ogled okrog 230 umetnin – slik, risb, kipov, instalacij, videoposnetkov ter analognih in digitalnih fotografij –, med katerimi je več takih, ki prihajajo iz umetnikovega osebnega arhiva in še niso bile na ogled. Uvodni del razstave prikazuje prve poskuse s srebrovimi solmi iz zgodnjih osemdesetih let, kjer je že zaznati osrednje teme kusterletove poetike – telo, njegov odnos z naravo in minljivost –, nato pa bodo obiskovalci dobili vpogled v analogne fotografije iz devetdesetih let, slike, skulpture in instalacije. Razstavljen bo tudi poliptih La sacra tovaglia (Sveti prt) (1997); na ogled bo ob spremljavi glasbe, ki jo je prav temu delu posvetil Teho Teardo. »Kusterle je pripadnik prepustnega mejnega sveta, kjer je različnost pojmovana kot bogastvo: umetnost je zanj vedno bila način premoščanja nekoč ogrožajočih meja ter iskanja sozvočja in univerzalnih točk med narodi in kulturami,« je napisal kritik Angelo Bertani, ki je razstavo uredil skupaj s kustosom goriških Pokrajinskih muzejev Sašo Quinzijem. Ob razstavi je izšel tudi zajeten katalog, pri sestavi katerega je Bertaniju in Quinziju pomagala Sara Occhipinti iz Studia Faganel.