Homo universalis je naslov nove razstave slikarke Mire Ličen, ki bo do 30. aprila krasila galerijo Kulturnega centra Lojze Bratuž. Razstavo so odprli v petek, umetnico in njena dela je predstavila umetnostna zgodovinarka Anamarija Stibilj Šajn. Za glasbeni intermezzo je poskrbel trio flavt iz Nove Gorice. Prisotne je uvodno pozdravila predsednica KCLB Franka Žgavec.