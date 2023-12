Umrl je dirigent in profesor na šoli Komel Luigi Pistore

V Slovenskem centru za glasbeno vzgojo Emil Komel žalujejo. Včeraj je vodstvo, pa tudi zaposlene, gojence in njihove družine pretresla vest, da je v bolnišnici v Padovi zaradi hude bolezni umrl profesor Luigi Pistore. Cenjeni dirigent, pedagog, ustanovitelj akademije Casanova in direktor istoimenske fundacije v Benetkah je bil star 56 let.

»Dragi Luigi, tvoj nenadni odhod nas je globoko pretresel in ne najdemo pravih besed, da bi opisali praznino, ki si jo pustil. Bil si velik ljubitelj in poznavalec glasbe, s strastjo si svoje znanje podajal vsem učencem, kolegom in tudi orkestrašem, ki si jih večkrat dirigiral na koncertih,« so zapisali na Facebook strani centra Komel. Luigi Pistore je bil doma iz kraja Campodarsego pri Padovi, z družino - ženo Grazio in sinom Riccardom - pa je veliko let živel v Gorici. S centrom Komel je sodeloval od leta 1998, od leta 2001 je bil redno zaposlen. Bil je profesor teorije in solfeggia, poučeval je tudi zgodovino glasbe in orkestralno igro. »Stotine učencev glasbene šole Komel je z njegovo pomočjo z visokimi ocenami izdelalo izpite teorije na konservatoriju, vsi so ga cenili in spoštovali, tudi kolegi. Ko se je žalostna novica razširila, smo prejeli številne klice nekdanjih gojencev in njihovih staršev, ki ga hranijo v lepem spominu in mu bodo za vedno hvaležni,« je ganjeno povedala Alessandra Schettino, ravnateljica SCGV Emil Komel. Pistore je bil na bolniškem dopustu, njegove smrti pa ni nihče pričakoval, zato so še toliko bolj pretreseni. »Še v petek sva si pisala,« nam je zaupala.

»K sodelovanju z našo šolo ga je konec 90. let povabil Silvan Kerševan, s katerim sta postala prijatelja. Skupaj sta razvila veliko projektov. Po Silvanovi smrti je Luigi še veliko prispeval k rasti naše šole, bil je izreden glasbenik, profesor in človek. Za nas je to zelo velika izguba,« je dejala Alessandra Schettino.

Pogreb Luigija Pistoreja bo v petek ob 10.30 v Campodarsegu, Komelovci pa se mu bodo istega dne poklonili v cerkvi sv. Ivana v Gorici s spominsko mašo ob 18. uri. Daroval jo bo Marijan Markežič.