Umrl pričevalec partizanstva in nekdanji deportiranec Mario Candotto

V Ronkah je pri starosti 99 let umrl partizan in nekdanji deportiranec Mario Candotto. Rodil se je v Porpettu na Videmskem, živel pa je v Ronkah. Več let je bil zaposlen v tržiški ladjedelnici.

Po 8. septembru 1943 se je skupaj z ladjedelniškimi delavci odpravil iz Selc v Gorico, kjer se je boril na goriški fronti. Leta 1944 so ga deportirali v taborišče Dachau. V istem taborišču je umrl njegov oče, njegova mati pa je umrla v Auschwitzu.

Mario Candotto je heroj odporništva in neutrudni pričevaleč holokavsta, je ob sporočilu o njegovi smrti zapisal Sebastiano Badin, tajnik Italijanske levice za FJK.