Uprava sprejela načrt kolesarske mobilnosti Biciplan

Izboljšanje prometne varnosti in spodbujanje občanov, da uporabljajo kolo kot vsakodnevno prevozno sredstvo. To sta glavna cilja načrta kolesarske mobilnosti Biciplan, ki ga je sovodenjski občinski odbor sprejel v prejšnjih dneh. Načrt zdaj čakajo postopek strateškega okoljskega ocenjevanja (VAS), javna razgrnitev in dokončna odobritev v sovodenjskem občinskem svetu, nakar bo postal pravnomočen.

»Gre za rezultat večmesečnega dogovarjanja in razmišljanja o rešitvah za izboljšanje razmer za kolesarje v naših vaseh. Načrtovanje seveda ni moglo mimo kompleksne infrastrukture in naravnih značilnosti našega območja, ki ne dopuščajo radikalnih ukrepov. Kljub temu bomo skušali povezati obstoječa storitvena, trgovska, obrtniška in druga središča, ki so v glavnem koncentrirana v Sovodnjah, ter Sovodnje z drugimi vasmi, kjer je to mogoče,« pravi Alenka Florenin, ki je v sovodenjski upravi pobliže sledila nastajanju načrta, seveda ob sodelovanju odgovornega za tehnični urad Paola Nonina. Pripravo Biciplana so zaupali studiu Stradivarie, ki je pripravil tudi sovodenjski prometni načrt in načrt odprave arhitekturnih ovir (PEBA), o katerem bo občinski svet razpravljal v ponedeljek.

