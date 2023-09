Uredili bodo zelene površine, jih posadili z drevesi in zelenjem, zgradili bodo tudi nove pešpoti, ki bodo celotno območje povezale v celoto. V Sovodnjah se nadaljujejo prizadevanja za ureditev vaškega središča med novo osnovno šolo, nastajajočim vrtcem, Kulturnim domom Jožef Češčut in občinsko telovadnico. V prejšnjih dneh so izbrali podjetje, ki bo izvedlo gradbena dela, vredna skoraj 190.000 evrov.

Uspešna prijava na razpis

Občina Sovodnje se je pred nekaj meseci prijavila na razpis Dežele Furlanije - Julijske krajine za preureditev zelenih površin v središču vasi, za kar je prejela 170.000 evrov prispevka, ki mu bo za izvedbo gradbenih del dodala še 18.992 evrov lastnih proračunskih sredstev. V okviru projekta želijo ustrezneje urediti površine med urbanim tkivom in novimi infrastrukturami. Preureditev tako zadeva območje, ki gre od občinske telovadnice do parkirišča med novo osnovno šolo in vaškim pokopališčem.

V novem parkirišču ob osnovni šoli Peter Butkovič - Domen bodo gredice posadili z drevesi in grmičevjem. Od parkirišča do šolskega kompleksa bodo uredili nove pešpoti, ki bodo še bolje povezale v celoto celotno območje. Nedaleč stran je v sklopu ureditve parkirišča »zraslo« tudi novo krožišče, sredi katerega bodo posadili manjše rastline. Na trenutno neizkoriščenem območju, ki se nahaja nad avtocesto, bo zaživela didaktična zelena površina, ki jo bodo uporabljali otroci iz osnovne šole in vrtca. Pozornost bodo zato namenili didaktičnemu aspektu, aromatične in cvetne rastline bodo primerno označili z informativnimi tablami. V občinskem parku med večjim parkiriščem in območjem Kulturnega doma Jožefa Češčuta bodo posadili še nekaj dreves in grmovnic. Preuredili in olepšali bodo tudi zeleno površino na drugi strani Prvomajske ulice, ob občinski telovadnici. V kolikor bo mogoče, bodo posegli po avtohtonih in zimzelenih vrstah.

Konec meseca začetek del

Sredi poletja so na sovodenjski občini sprejeli izvršilni načrt, ki ga je pripravil goriški studio Artes. V prejšnjih dneh so izpeljali še postopek za izbiro izvajalca del. Najvišji popust na razpisni ceni je ponudilo podjetje Roberto Merluzzi strade iz Čente na Videmskem, ki se bo konec meseca lotilo del. Predvidoma bodo gradbena dela trajala devetdeset dni, tako da bodo zelene površine še pred koncem leta oz. v začetku prihodnjega leta.

»Tudi s tovrstnimi posegi se nadaljuje urejanje sovodenjskega vaškega središča, ki bo ob stavbah pridobilo lepšo podobo in večjo funkcionalnost. Predvidene so namreč tudi nove poti, ki bodo povezale vse te realnosti, poleg tega bomo poskrbeli tudi za nekatere predele, ki so izostali iz drugih projektov in doslej še niso bili urejeni,« pojasnjuje Alenka Florenin, ki je na sovodenjski občini odgovorna za infrastrukturna dela.

Urejanje občinskega parka in sosednjih območij se je začelo, potem ko se je pred približno desetimi leti zaključila gradnja avtoceste A34. V Sovodnjah so za potrebe nove avtoceste zgradili še en predor, nad katerim so uredili občinski park, ki so ga odprli leta 2016. »Za območje nad predorom veljajo posebne omejitve, saj v bistvu ne smeš graditi novih poslopij. Tudi pri posaditvi dreves moraš poseči po ustreznih sortah, ki se jim ne smejo preveč razrasti korenine,« še pojasnjuje Alenka Florenin