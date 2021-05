Ureditev vaških kotičkov tik pred zdajci

Približno v drugi polovici junija naj bi se na območju sovodenjske občine začela dela, predvidena v okviru krajinskega načrta, ki ga sovodenjski občinski upravitelji izvajajo skupaj z občinama Zagraj in Doberdob. Občinska uprava je preko razpisa imenovala izvajalca del: gre za podjetje Coletto iz kraja San Biagio di Callalta pri Trevisu; na osnovni vrednosti naročila, ki znaša 46.002,62 evrov, od katerih je 455,47 evrov namenjenih stroškom za varnosti, je ponudilo 3,636-odstotni popust. Po preverjanjih, ki jih predvideva zakon, bo Občina Zagraj, ki vodi celoten projekt, v naslednjih tednih poskrbela za pogodbo in računovodsko plat.

Na sovodenjskem občinskem ozemlju bo krajinski načrt zadeval ureditev štirih točk, ki so porazdeljene po vaseh: ena v Gabrjah, ena na Vrhu, ena v Rupi in ena na Peči. Točke je občinska uprava izbrala po posvetovanju z domačini, načrt za njihovo ureditev je pripravila arhitekta Emma Taverna. Pred sedežem društva Skala na osrednjem vaškem trgu v Gabrjah bodo razširili pločnik in uredili videz celotnega ombočja. Na Vrhu, pri Cotičih, bodo očistili in uredili star vodnjak ter bližnji suhi zid. V Rupi bodo uredili pot za pešce in kolesarje, dolgo 82 metrov, ki se bo povezala s pešpotjo ob Vipavi na slovenski strani državne meje. Pri nasipu bodo tudi namestili novo, leseno, ograjo namesto sedanje, ki je dotrajana. Pešpot, ki od kotalkališča preko pečanskega hriba pelje do cerkvice, bodo očistili in obnovili; kjer bo potrebno, bodo tudi dodali stopničke.