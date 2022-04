Urniki maš na Goriškem v velikem tednu

S krizmeno mašo, ki jo bo danes ob 10.30 v goriški stolni cerkvi vodil goriški nadškof Carlo R.M. Redaelli, se začenjajo obredi velikega tedna. Ob 20.30 bo nadškof spet maševal v stolni cerkvi, kjer bo tudi obnovil obred umivanja nog, ki so ga prekinili zaradi pandemije, in sicer s šestimi pari zaročencev. Jutri pa bo ob 15. uri na križevem potu v goriškem zaporu, ob 18. uri pa na obredih v stolni cerkvi. Danes bodo maše ob 18. uri v Pevmi, ob 19. uri v Števerjanu, ob 20. uri v cerkvi sv. Ivana v Gorici in v Doberdobu. V Sovodnjah se bodo na zadnjo večerjo spomnili ob 19. uri, v Štandrežu pa ob 20. uri, tudi z obredom umivanja nog. Ob 21. in 22. uri bo v Štandrežu potekala adoracija v Getsemani, v drugem terminu za mlade.Jutri, na dan velikega petka, bo ob 15. uri v Števerjanu križev pot, v cerkvi sv. Ivana v Gorici bo križev pot ob 15. uri in ob 17.30: prvi bo za družine. Križev pot bo ob 15. uri tudi v Doberdobu, Štandrežu, Sovodnjah in na Vrhu. V Sovodnjah bodo obredi ob 19. uri, v Štandrežu pa ob 20. uri. Ob 21. uri v Štandrežu sledi češčenje božjega groba. V Gorici bodo pri sv. Ivanu obredi ob 18. uri, ob 20.30 pa mestni križev pot, ki se bo začel na Travniku in ga bo vodil nadškof. Obredi bodo potekali tudi ob 19. uri v Števerjanu, v Štmavru pa ob 20. uri: sledil bo križev pot. V Doberdobu bodo obredi potekali ob 20. uri.Na veliko soboto bo ob 8.30 v Rupi, ob 9. uri pa v Štandrežu blagoslov ognja. V popoldanskih urah pa bo blagoslov jedi na raznih lokacijah: ob 13.30 v Gabrjah v cerkvi, ob 14. in 17. uri v parku v Štandrežu, ob 14. uri v cerkvi na Vrhu, ob 14.30 v cerkvi v Sovodnjah, ob 14.45 na Peči in ob 15. uri v Rupi. Ob 20. uri bo v Gabrjah velikonočna vigilija s procesijo, ob 20.30 isto v Štandrežu. Ob 15. uri bo pri sv. Ivanu blagoslov velikonočnih jedi, ob 18. uri tudi v Števerjanu. Ob 18.45 bodo na Jazbinah potekali obredi, ob 20. uri pri sv. Ivanu, ob isti uri tudi v Štmavru. V Doberdobu bo maša ob 20. uri, sledil bo blagoslov hrane. V goriški stolni cerkvi bo nadškof Redaelli od 21. ure vodil velikonočno bdenje.Na velikonočno jutro se po dveh letih vračajo vstajenjske maše, ki bodo ob 6. uri v Števerjanu in ob 6.30 v goriški stolni cerkvi. Ob 9. uri bo maša v Pevmi, ob 10. uri v cerkvi sv. Ivana, ob 11.15 pa v cerkvi na Subidi. V Jamljah bo jutranja maša ob 9. uri, po maši pa blagoslov velikonočnih jedi. V Doberdobu bo maša ob 10.30, sledil bo blagoslov hrane. Odpadla bosta nošenje ognja in velikonočna procesija. Na velikonočni dan bo maša ob 9.45 v Štandrežu, ob 10.30 v Sovodnjah, ob 11.15 (v italijanščini) in ob 18. uri spet v Štandrežu.