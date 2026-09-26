Na Cerju o pomenu miru, a tudi obrambe

Ob mednarodnem dnevu miru so danes ob Pomniku miru na Cerju pripravili tradicionalno zborovanje za mir. Minister za obrambo Valentin Hajdinjak je v govoru izpostavil pomen miru in vlaganj v obrambo, je poročala STA. »Mir in obramba nista nasprotji. Ne krepimo obrambe zato, ker bi si želeli vojne. Krepimo jo zato, ker vemo, koliko je vreden mir,« je dejal.

Po Hajdinjakovih besedah mir ni nekaj abstraktnega. Na nedavnem obisku v Ukrajini je videl, kaj pomeni, ko miru ni. Na Primorskem sicer ni treba posebej razlagati, kaj pomeni, ko miru ni, je poudaril. »Ta prostor ve, kaj pomeni, ko je ogrožena svoboda. Ko je ogrožen jezik. Ko je ogroženo celo to, kdo si,« je dejal in dodal, da se je tega zavedal že pesnik Srečko Kosovel in drugi zavedni Primorci. Tudi člani TIGR, ki so pred skoraj sto leti začeli boj proti italijanskemu fašizmu. In tudi danes je mir pomemben. »Mir in obramba nista nasprotji. Ne krepimo obrambe zato, ker bi si želeli vojne. Krepimo jo zato, ker vemo, koliko je vreden mir. Zato vlagamo v Slovensko vojsko,« je še dejal minister. Obljubil je, da bodo še naprej vlagali v mir tudi tako, da bodo mladi spoznali svojo zgodovino. Zato bodo še naprej vlagali v stalno razstavo Vojaškega muzeja Slovenske vojske na Cerju. Več denarja naj bi namenili tudi veteranskim organizacijam.

Zbrane sta nagovorila župan Občine Miren-Kostanjevica Mauricij Humar in predsednik Društva TIGR Gorazd Humar. Slednji je poudaril, da je zgodovinski spomin za vsak narod zelo pomemben tudi za gradnjo nacionalnega ponosa in domoljubja. V sklopu prireditve so v najvišjem nadstropju Pomnika miru odprli razstavo fotografij portretov slovenskega pisatelja Borisa Pahorja avtorice Alenke Slavinec.