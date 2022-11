Uspeh razvejane ponudbe povečal potrebo po osebju

Želja po vse bolj trajnostnem prehranjevanju, težnja k zmanjšanju porabe mesa, vse bolj razširjena vegetarijanska dieta – tudi to nedvomno prispeva k uspehu podjetja Biolab, ki se v Gorici že 30 let ukvarja z ustvarjanjem vegetarijanskih in veganskih jedi. »Ogromno vlagamo v raziskovanje in inovacijo, saj je to edini način, da smo lahko uspešni,« je bilo slišati na včerajšnjem srečanju v enem izmed treh obratov podjetja v štandreški industrijski coni. Zelo dobri poslovni rezultati se kažejo tudi v potrebi po zaposlovanju novih kadrov in morebitnega širjenja proizvodnje. Podjetje in njegovo delovanje sta predstavila njegov ustanovitelj in lastnik Massimo Santinelli ter komercialni direktor Marco Pedicchio, srečanja so se udeležili goriški župan Rodolfo Ziberna, odbornik Luca Cagliari in predsednik industrijskega konzorcija za razvoj Julijske krajine Renato Russo.

POTREBUJEJO DODATNE KADRE

Podjetje Biolab zaposluje 85 ljudi, od katerih je približno 60 stalno zaposlenih. Letno stabilizirajo približno 8-10 oseb, poudarjajo pa, da bi potrebovali dodatne kadre, predvsem ljudi, ki so pripravljeni delati resno. Potrebe se kažejo predvsem na področju proizvodnje. Po zaslugi dobrih rezultatov, ki jih letno dosežejo, preverjajo tudi možnost, da bi proizvodnjo razširili. »Pravkar pripravljamo triletni industrijski načrt; videli bomo, kaj se bo dalo narediti,« je bil previden, vendar optimist, Santinelli. Ustanovitelj podjetja Biolab je pred leti tudi bil med pobudniki uspešnega vegetarijanskega festivala, ki je doživel pet izvedb. Na včerajšnjem srečanju so predstavniki občine natresli marsikatero idejo o organizaciji kake podobne prireditve.