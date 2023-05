Uspešen in množičen

Naklonjene vremenske razmere, veliko glasbe, izvrstne domače jedi, dobra družba. Letošnji praznik špargljev, ki je v organizaciji Prosvetnega društva Štandrež potekal dva vikenda – 20. in 21. maja ter 27. in 28. maja – se je uspešno zaključil ta konec tedna.

Društvo, ki je izrazilo izredno zadovoljstvo ob pozitivnem odzivu, je za številne obiskovalce iz Štandreža in drugih krajev pripravilo tudi pester kulturni program. Že prvo popoldne so bili na vrsti mladi ustvarjalci, ki so v sklopu likovnega ex-temporeja ustvarjali na temo Pogled z okna. Teden zate je komisija, ki je pregledala vse izdelke, tudi nagradila mlade likovnike. Med sodelujočimi so organizatorji pripravili nagrade za tri kategorije. Med udeleženci natečaja, ki obiskujejo vrtec, sta se na tretje mesto ex-aequo uvrstila Leonardo Cotič inAlessandro Longo. Na drugo stopničko je stopila Sofia Vivas, prvouvrščeni pa je bil Enrico Longo. V kategoriji prvošolcev in drugošolcev se je najbolj izkazala Martina Mucci, na drugem mestu je bila Ester Tonsig, tretjeuvrščena pa je bila Isabel Faganel. V tretjo kategorijo so se uvrščali učenci 3., 4. in 5. razreda. Komisija je tretje mesto dodelila Emmi Borsato Miccheloro, drugo mesto Ilarii Borsato Miccheloro, prvo nagrado pa je odnesel Ivan Mucci. Organizatorji so nagradili tudi najbolj številčne razrede, ki so sodelovali na ex-temporeju. To sta bila 2. razred osnovne šole Josip Abram iz Pevme in 1. razred osnovne šole Fran Erjavec iz Štandreža.

Poleg likovne umetnosti je praznik špargljev ponudil tudi program na fotografskem področju, saj so v spodnjih prostorih župnijskega doma odprli fotografsko razstavo Stopnice domačina Viktorja Selve. Kulturni program je obsegal tudi nastop plesne skupine Twirling iz Mirna ter nastop mešanega pevskega zbora Ciril Silič iz Vrtojbe. Vse štiri večere so obiskovalci seveda lahko prisluhnili različnim tipom glasbe. Dva večera so nastopili Rujni muzikanti, mlade pa je navdušil tudi DJ David Boškin, ki je priklical veliko izmed njih na praznik špargljev. Obisk je bil vsekakor množičen vse večere. V teku štirih večerov so prireditelji prodali med 700 in 800 piščancev na žaru ter številne druge dobrote. Za pripravo in serviranje je skrbelo približno 30 angažiranih prostovoljcev.