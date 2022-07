Ustvarjalna doživetja s čopiči, mavcem in glino

Dark Theme

Uporabili so čopiče. Uporabili so barve. Uporabili so domišljijo in roke, s katerimi so gnetli in oblikovali glino v izvirne izdelke. Za udeleženci delavnice Teen Art Experience, ki se je včeraj zaključila na sedežu društva Skala v Gabrjah, je pet ustvarjalnih dni, med katerimi so imeli priložnost spoznati nežni svet akvarela in osnove nekaterih kiparskih tehnik. Na tem navdihujočem potovanju sta jih spremljali priznani likovni umetnici, ilustratorki Luisa Tomasetig iz Benečije in Ajlin Visentin iz Nabrežine.

(BUMBACA)

Po uspehu lanske delavnice, ki sta jo v Gabrjah vodila stripar Jurij Devetak in ilustrator Štefan Turk, so se pri Zvezi slovenskih kulturnih društev odločili, da projekt ponovijo. Tudi tokrat so ga organizirali v sodelovanju z društvom Skala, podporo so jim zagotovili Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Dežela FJK.

(BUMBACA)