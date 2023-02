Ustvarjalno obeležili slovenski kulturni praznik

Živahna, razposajena, domiselna, hudomušna. Takšna je bila prireditev ob dnevu slovenske kulture, za katero so poskrbeli učenci in vzgojno osebje goriškega Dijaškega doma. Njihova ustvarjalnost je privrela na dan na odru velike dvorane Kulturnega doma, ki je v sredo pod večer naravnost pokala po šivih. Publiko so v glavnem sestavljali starši in sorodniki otrok, veliko je bilo tudi znancev in prijateljev pomembne ustanove, kot je Dijaški dom.

Po uvodnem filmskem zapisu o raznih dejavnostih v domu v Svetogorski ulici je pet mladih simpatičnih napovedovalcev v šaljivih tonih opisalo večer in se pomudilo pri Prešernu ter dnevu slovenske kulture, ki mora biti praznik vseh nas. Pred mikrofon je nato stopil goriški pokrajinski predsednik Slovensko kulturno-gospodarske zveze, Marino Marsič, ki je ob pozdravu publiki in nastopajočim čestital Dijaškemu domu za pomembno vlogo, ki jo opravlja na Goriškem. Marsič je posebno poudaril pomen dneva kulture in dejstvo, da je slovenski narod najbrž edini na svetu, ki je med državne praznike uvrstil tudi kulturo. Pozornost je namenil tudi tragediji, ki je z uničujočim potresom prizadela dele Turčije in Sirije, saj je Dijaški dom ob podpori SKGZ sprožil nabiralno akcijo. Potekala je tudi med kulturnim praznikom, ko so skupno zbrali 828 evrov, ki so jih nato namenili mednarodni organizaciji UNHCR, ki deluje znotraj Unicefa.

Uvodnemu pozdravu je sledila dobra ura programa v znamenju petja, plesa in šaljivih vložkov. Brez vsake treme so na oder stopili plesalci 1. razreda osnovne šole, ki jih vodi vzgojiteljica Danjela Simčič. Pod vodstvom Emili Bizjak so plesno znanje prikazali učenci 2., 3. in 4. razreda. S plesno točko se je predstavila tudi številna dekliška in fantovska skupina iz Nove Gorice, ki si plesne veščine pridobiva v plesni šoli Kreart.