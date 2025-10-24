Uživali v kraških lepotah

Okrog 180 ljubiteljev narave se je minulo nedeljo udeležilo 28. Kraškega krožnega pohoda v organizaciji društev Kremenjak in Dren. Iz Jamelj so se odpravili do Sel na Krasu in nazaj. Med potjo so si pri Komarjah ogledali jamo, v kateri živi človeška ribica, in vodnjak v Baredu. Pohodu so sledile družabne igre (na fotografiji), ki so jih letos zmagali Jameljci. Za glasbo je poskrbel trio Ku če bet. V Jamljah so v teku tudi tečaji diatonične harmonike, vodi jih prof. Zoran Lupinc s pomočjo Egona Tavčarja; vpis je še možen (tel. 335-6945789).