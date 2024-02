V Ajdovščini bodo proizvajali meso iz izvornih celic

V Ajdovščini od začetka leta deluje podjetje Tech4Meat, ki bo razvijalo in proizvajalo meso iz izvornih celic. Po mnenju pobudnika in ustanovitelja ter enega od družbenikov, podjetnika Iva Boscarola, bo proizvodnja mesa v laboratorijih, kjer bi pozneje lahko proizvajali tudi rastline, pripomogla k reševanju bodočih težav s pomanjkanjem hrane.

»Prepričan sem, da bo zaradi klimatskih sprememb, ki se dogajajo, vedno večji izziv pridelati krmo za živino. Kot napovedujejo, bomo imeli vedno pogostejša obdobja močnih padavin s poplavami, kar bo povzročilo uničevanje krme, in potem dolga obdobja suše, kar bo seveda onemogočilo pridelavo krme,« odločitev za sodelovanje v tem startupu pojasnjuje Boscarol. »Če to področje ne bi imelo perspektive in če ne bi predstavljalo izziva, ne bi šel v to,« še pravi eden najuspešnejših slovenskih podjetnikov in ustanovitelj ter dolgoletni direktor podjetja Pipistrel, ki proizvaja ultra lahka letala.

V podjetju Tech4Meat imajo trenutno dve zaposleni in več zunanjih sodelavcev, med njimi iz ajdovskega Centra odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (CO BIK), ki je tudi eden izmed družbenikov.

Izvajajo številne raziskave, v nekaj letih pa želijo na trg že poslati prve izdelke, pravi direktorica Katja Križman, ki je pred tem delala na podobnih projektih v Singapurju. V naslednjih mesecih bodo okrepili ekipo redno zaposlenih.

Do mesa na human način

V laboratorijih je iz ene same živalske celice mogoče narediti meso na human način, ki je dejansko pravo meso, a zanj ni treba rediti in ubijati živali. S tem se po besedah raziskovalca Marka Ušaja, ki s podjetjem sodeluje kot zunanji sodelavec, prispeva tudi k varovanju okolja, saj za prehrano človeštva ne bo več treba rediti toliko živali. Na ta način bo potrebnih manj živalske krme in gnojil, manj bo izpustov metana in živalskih ostankov, ki onesnažujejo okolje. Ušaj zagotavlja, da bo imelo tako izdelano meso okus pravega mesa, saj bo narejeno iz živalskih celic. V laboratorijih se lahko po njegovih besedah poleg mesa »pridela« tudi druga hrana. »Pridelati je mogoče vse, kar se lahko pridela z rastjo celic. Odvisno je od tega, kakšna je osnovna celica in kako jo gojimo. V tem trenutku je seveda še kar nekaj izzivov - kakšne celice se da gojiti, na kakšen način oziroma katere je smiselno gojiti, katere bo tudi ekonomsko upravičeno gojiti,« navaja.

Tudi iz rastlin lahko vzamejo (izvorne) celice in jih potem nagojijo, iz tega pa proizvajajo bodisi končne izdelke bodisi polizdelke. »Če recimo gojimo alge, potem lahko iz njih naredimo nekakšen suhi prah, ki ga potem uporabljamo kot alternativni vir beljakovin,« pojasnjuje Ušaj in dodaja, da so na tak način na Finskem že proizvedli kavo.

Med večjimi izzivi pridobivanja tovrstnega mesa bo ugotoviti, kako gojiti celice na ekonomsko sprejemljiv način. »Sama celica je neke vrste tovarna, ki proizvaja raznorazne surovine, kemikalije, proteine in tudi druge vrste snovi, ki jih lahko potem ekstrahiramo, očistimo in uporabljamo kot surovino za kasnejše izdelke. Danes vsi vemo, kako gojiti celice, dejstvo pa je, da so gojišča še vedno precej draga. Zato je eno od področij, s katerim se bomo ukvarjali, da bomo skušali vključiti lokalno pridelane surovine, kot so različne stročnice, rastlinska hrana, rastlinski produkti, krma in celo odpadna hrana,« pravi Ušaj.

Boscarol je po prodaji večinskega deleža Pipistrela ameriški družbi Textron leta 2022, za katerega je iztržil preko 200 milijonov evrov, napovedal, da bo del kupnine vložil v nove poslovne izzive, med katerimi je tudi proizvodnja mesa iz izvornih celic. »Proizvodnja hrane v laboratoriju iz izvornih celic je ob podnebnih spremembah, onesnaženju in vse večjemu številu ekstremnih vremenskih pojavov rešitev, ki bo v prihodnosti pomagala prehraniti človeštvo,« poudarja. Gradnjo prostorov podjetja načrtujejo v obrtno-podjetniški coni v Ajdovščini. Objekt naj bi imel 15.000 do 20.000 kvadratnih metrov uporabnih površin, velik del tega bo namenjen laboratorijem in kasneje proizvodnji tkiv iz izvornih celic oz. mesa. Vrednosti investicije še ne razkriva, sicer kakorkoli ne bo majhna.

Prvi prototipi v roku dveh let

Za družbo Tech4meat stojijo Ivo in Taja Boscarol ter CO BIK. Križman in Ušaj sta si za cilj zadala razviti prve laboratorijske prototipe v dveh do treh letih. Temu bo nato sledil »scale up« ter kasneje postavitev proizvodnje linije. Družba se bo torej večala postopoma, glede na različne faze razvoja, in bo predvidoma v treh do petih letih zaposlovala več deset inženirjev, znanstvenikov in strokovnjakov s področja biotehnologije ter živilske tehnologije.

»Glede na obetavno povpraševanje na trgu trajnostne prehrane ciljamo na dosego stabilnega tržnega deleža, ki naj bi v prihodnosti prinesel pričakovane prihodke v višini več deset milijonov evrov,« še pravi Boscarol. Čeprav je trg kultiviranega mesa še v razvoju, že obstajajo podjetja v bližini Slovenije, ki se ukvarjajo s podobnimi inovacijami. Tech4Meat namerava postati ključni akter na trgu.