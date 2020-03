V Ajdovščini razvijajo cepivo proti koronavirusu

Slovenski Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (COBIK) iz Ajdovščine je v sodelovanju s slovenskimi in tujimi podjetji, raziskovalnimi inštituti in univerzami začel razvoj cepiva za koronavirus covid-19. COBIK, navajajo na spletni strani Lokalne Ajdovščina, je pridobil zasebna sredstva za razvoj cepiva za koronavirus covid-19 in razvoj platforme, ki bo omogočala hiter odziv in stalno prilagajanje ob morebitnih pojavih novih virusov.

V konzorcij, ki ga vodi COBIK, se postopoma vključujejo še nekatera slovenska in tuja podjetja, raziskovalne skupine iz slovenskih in tujih inštitutov ter univerz, med njimi tudi ajdovsko podjetje BIA Separations, ki bo razvilo postopek čiščenja zdravilnih učinkovin in zagotovilo masovno industrijsko proizvodnjo. Omenjeno podjetje je pomagalo tudi pri razvoju revolucionarnega zdravila Zolgensma za zdravljenje spinalne mišične atrofije, ki ga je nedavno v ZDA prejel dveletni Kris Zudich iz Kopra.