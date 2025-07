V Ajdovščini umrla peška

V Ajdovščini je prišlo danes zjutraj malo po 8. uri do prometne nesreče s smrtnim izidom. Na Goriški cesti v bližini avtobusne postaje je 78-letna voznica na prehodu za pešce zbila 47-letno Novogoričanko, ki je na kraju nesreče podlegla poškodbam.

Na kraj prometne nesreče so bili napoteni reševalci, policisti postaje Ajdovščina in Postaje prometne policije Nova Gorica. Ogleda prometne nesreče sta se udeležila tudi dežurna preiskovalna sodnica in dežurni državni tožilec. Ugotovili so, da je voznica vozila osebni avtomobil v Ajdovščini, po Goriški cesti iz smeri naselja cesta proti centru mesta. Ko je pripeljala do prehoda za pešce ni omogočila varnega prečkanja vozišča peški, ki je vozišče prečkala na označenem prehodu za pešce iz smeri avtobusne postaje proti centru Ajdovščine.

Kljub reanimaciji reševalcev ZD Ajdovščina so bile poškodbe peške tako hude, da je na kraju prometne nesreče podlegla poškodbam.Ob ogledu je preiskovalna sodnica odredila sodno obdukcijo, zaseg avtomobila zaradi izrednega tehničnega pregleda, policisti pa so odredili strokovni pregled voznice osebnega avtomobila. Zoper voznico osebnega avtomobila bodo policisti Postaje prometne policije Nova Gorica na Okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo, zaradi storitve kaznivega dejanja Povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.