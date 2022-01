V avtu z nožem

Goriški policisti so zaradi posedovanja nevarnih predmetov ovadili sodnim oblastem 35-letnega Goričana. Med izvajanjem poostrenega nadzora nad prometom so policisti v četrtek v dopoldanskem času v Ulici Aquileia v Gorici ustavili za pregled avtomobil tipa Fiat panda. V njem se je peljal 35-letni moški, ki je brez ustreznega dovoljenja pri sebi imel 19,5 centimetra dolgi nož.

Policisti so moškega odpeljali v vojašnico Massarelli pri Rdeči hiši, kjer so med preiskavo notranjosti avtomobila našli še izvijač in nekaj drugih rezil, posedovanje katerih moški ni znal upravičiti.

Nož, izvijač in rezila so zasegli, medtem ko so moškega ovadili zaradi kršitve 4. člena zakona št. 110 iz leta 1975. Moški zaradi posedovanja nevarnih predmetov tvega zaporno kazen od šestih mesecev do dveh let ter denarno kazen v višini od 1000 do 10.000 evrov.