V Baški grapi voda dere z vseh strani (FOTO in VIDEO)

Potem ko je noč minila dokaj mirno, je dopoldansko deževje povzročilo ogromno težav, sporočajo iz štaba civilne zaščite za Severno Primorsko. Najbolj na udaru je občina Tolmin, natančneje Baška grapa. V Grahovem ob Bači so sprožili sirene za splošno nevarnost, saj voda dere z vseh strani. Cesta od Kneže do Podbrda je zaprta, saj so se sprožili številni plazovi.

Voda, predvsem številni hudourniki, v posameznih krajih ogroža tudi stanovanjske in gospodarske objekte, pa kleti. Gasilci in druge službe iz sistema zaščite in reševanja so na terenu. S plazovi in meteornimi vodami imajo veliko preglavic tudi v Kanalu.

Glavna cesta Nova Gorica - Tolmin je zaprta zaradi zemeljskega plazu, ki ga cestne službe sicer odstranjujejo, a je gmota, ki je zgrmela na cesto ogromna.