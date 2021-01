V Biljah eksplozija peči povzročila požar

Nekaj minut po 14. uri je danes v Biljah izbruhnil požar. Po prvih informacijah naj bi v garaži ene od stanovanjskih hiš prišlo do nenadne eksplozije peči na nafto. 60-letni moški, ki se je nahajal v prostoru, je utrpel opekline po obrazu, zato je bil z reševalnim vozilom prepeljan na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Garaža v velikosti 50 kvadratnih metrov je v celoti pogorela, v njej je bil tudi osebni avtomobil, ognjeni zublji pa so zajeli tudi izolacijo ostrešja. Nastala je velika materialna škoda v vrednosti nekaj deset tisoč evrov. Na kraju dogodka so novogoriški poklicni gasilci in Prostovoljno gasilsko društvo Kostanjevica. Črn steber dima, ki se vije iz požarišča, so opazili tudi na italijanski strani meje.