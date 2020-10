V briških kleteh ni bilo le vina ...

V kleti Briške hiše v Šmartnem je bila pred dnevi v okviru projekta Kuj.me odprta muzejska zbirka tehnične dediščine, poimenovana Briška klet. »Veseli me, da velika večina razstavljenih predmetov izhaja prav iz Brd,« pravi avtorica razstave Tanja Gomiršek iz Goriškega muzeja. Na ogled je razno orodje in oprema, ki je bila na vsaki domačiji nepogrešljiva.

Do druge polovice 19. stoletja so imeli v Brdih primerno urejene kleti le premožni gospodarji, manjši kmetje pa so imeli le en kletni prostor zraven ali pod kuhinjo. »Tam pa so poleg vina sušili še mesnine, hranili razno orodje, pa tudi kokoši in kakšen prašič so se znašli v kleti,« pravi Gomirškova.Takšno klet je Goriški muzej ponazoril v Briški hiši v Šmartnem, kjer se obiskovalci lahko seznanijo z elementi tipičnega stanovanjskega objekta tistih krajev iz 19. stoletja. »V Briški hiši je že bila pred leti postavljena razstava, postavili so jo domačini, ki so zanjo tudi skrbeli. Nato je šla hiša v prenovo, po njej pa je bilo treba prostorom ponovno vdahniti muzejsko podobo, pojasnjuje sogovornica iz Goriškega muzeja.