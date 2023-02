V delovni nesreči izgubil konici dveh prstov na rokah

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so popoldne posredovali v Romansu, kjer se je pri delu poškodoval mlad delavec. V tovarni mu je odrezalo konici dveh prstov na obeh rokah. Prisotni so poklicali na interventno številko 112 in sprožili alarm. Na kraj je z reševalnim vozilom iz Gradišča prispelo zdravstveno osebje službe Sores, ki mu je nudilo najnujnejšo pomoč. Priletel je nato reševalni helikopter, s katerim so ga odpeljali v pordenonsko bolnišnico, kjer je poseben oddelek za mikrokirurgijo roke. Na kraju delovne nesreče so bili karabinjerji, ki preiskujejo njene vzroke.