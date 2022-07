V Doberdobu in Dolu zbirali hrano in pijačo za junake

Vodo v pollitrskih plastenkah, energijske napitke, beljakovinske ploščice, magnezij, tablete proti bolečinam, kapljice za oči in razne drugo pomoč za junake in junakinje, ki se borijo proti požaru, so zbirali tudi v Doberdobu in Dolu.

Društvo Dob je že v prejšnjih dneh pomagalo prebivalcem Jamelj in Sabličev, ki so bili po evakuaciji zaradi požara nastanjeni na Gradini oz. so ostali na svojih domovih, zatem je poskrbelo še za nabirko pijače in hrane za gasilce in pripadnike civilne zaščite. V soboto so v sodelovanju z društvom Attic iz Štarancana zbrano hrano in pijačo odpeljali v Bukovico, medtem ko so v petek pomoč dostavili občini Miren-Kostanjevica.

Danes (v nedeljo) so pomoč zbirali na sedežu društva Kras Dol-Poljane na Palkišču.

»Na Palkišče je prišlo veliko ljudi z vseh okoliških krajev. Nismo pričakovali, da jih bo toliko. Hvala vsem. Smo v stiku s prostovoljci oz. civilno zaščito iz Kostanjevice, Opatjega sela in Doberdoba. Pijačo držimo na hladnem v hladilnikih in skrinjah, tako da jim ob potrebi dostavimo hladno na teren,« so nam povedali na Palkišču.