V Doberdobu mlaje »rešuje« občina

Doberdobska občina bo poskrbela, da bodo domačini prihodnje leto lahko ponovno postavljali mlaje, potem ko so bili letošnji podrti. V začetku maja je bilo ugotovljeno, da so mlaji v doberdobski občini stali na javnih zemljiščih in da ni bilo za njihovo postavitev izdano nobeno dovoljenje. Zaradi tega je vodja lokalne policije ob zaključku preverjanja podpisal odredbo, na podlagi katere so odstranili vseh pet mlajev, ki so jih domačini postavili v Doberdobu, Jamljah, Dolu in na Poljanah. Preverjanje je bilo sicer posledica nesreče, do katere je prišlo na predvečer prvega maja v Podgori, kjer je med postavljanjem mlaj padel na 30-letno Krminčanko in jo hudo poškodoval.

Dva inženirja in geolog

Med zasedanjem občinskega sveta, ki je potekalo pred dnevi, so v Doberdobu izglasovali proračunsko spremembo, ki med drugim predvideva 35.000 evrov vredno postavko za mlaje. »Najprej bo treba pripraviti ustrezne načrte, za kar bomo potrebovali mnenja strojnega inženirja, gradbenega inženirja in geologa. Na podlagi njihovih ugotovitev bomo pripravili načrt za izkop lukenj oz. za izgradnjo podstavkov, ki bodo služili za postavljanje mlajev,« pojasnjuje doberdobski župan Fabio Vizintin in opozarja, da bodo v okviru priprave načrta določili tudi najprimernejša mesta za postavljanje mlajev.

Doslej so mlaje postavljali na trgu pred cerkvijo v Doberdobu, pred vhodom večnamenskega središča društva Kremenjak in na Kržadi v Jamljah, ob spomeniku padlim v narodnoosvobodilnem boju v Dolu in sredi vaškega trga na Poljanah. Ko bo doberdobska občina poskrbela, da bo vse nared za postavljanje mlajev, bodo na potezi prebivalci posameznih vasi oz. vaška društva, ki bodo morali pripraviti ustrezno prošnjo in zatem pridobiti še potrdilo, da so bili mlaji ustrezno postavljeni in da so varni.

Občina Gorica podrla tri mlaje

V začetku maja so vse mlaje odstranili tudi v goriški občini. Po nesreči v Podgori je goriška občina odredila preverjanje in ugotovila, da so bili brez ustreznih dovoljenj postavljeni mlaji v Štandrežu, na Oslavju in v Štmavru. Zaradi tega so na poveljstvu lokalne policije odredili podrtje vseh treh mlajev, do česar je prišlo 3. maja.

Štandreška sekcija Slovenske skupnosti je takrat opozorila, da je bil štandreški mlaj zasajen v luknjo, ki je bila predvidena pri celoviti obnovi vaškega trga leta 2007. Sredstva so po posredovanju pokojnega deželnega svetnika Mirka Špacapana prišla iz deželnega proračuna, načrt pa so po besedah predstavnikov krajevne sekcije Slovenske skupnosti spremljali, pregledali in odobrili pristojni uradi na goriški občini, ki so tako potrdili potrebo po izkopu luknje in njeno namembnost. Luknja je služila samo in izključno za mlaj, zaradi česar bi se po mnenju Slovenske skupnosti goriški župan Rodolfo Ziberna ne smel sprenevedati z neobveščenostjo občinskih uradov, saj je štandreški mlaj vendarle stal na glavnem vaškem trgu.

Potreben dogovor

Odstranitev mlajev je seveda zelo prizadela prebivalce Štandreža, Oslavja in Štmavra, ki so na običaj zelo navezani. Maja so sklenili, da bodo v dogovoru z goriško občino iskali način za ponovno postavljanje mlajev, vendar doslej uradnih korakov še niso storili. Ker je prvi maj v bistvu za vogalom, bi morali čim prej stopiti do goriške občine in s pristojnimi tehničnimi službami poiskati rešitev, da bo tudi prihodnje leto zaživela dolgoletna tradicija postavljanja mlajev.