V Doberdobu nova defibrilatorja

Doberdobska občina je nabavila dva nova defibrilatorja, za kar je šlo 3958 evrov, ki so jih črpali iz prihranka pri obnovitvenih delih v telovadnici. Enega so postavili ravno v občinski telovadnici, ki jo po odprtju izpred nekaj dni na polno uporabljajo športniki in športnice vseh starosti, drugega pa zraven igrišča na prostem v občinskem parku, kjer je takoj dosegljiva vsem uporabnikom.

Doberdobski župan Peter Ferfoglia pojasnjuje, da gre za naložbo v varnost in zdravje vseh - tako občanov kot tudi obiskovalcev in seveda športnikov. »V nujnih trenutkih šteje vsaka sekunda. Hitra pomoč rešuje življenja,« poudarja doberdobski prvi občan.