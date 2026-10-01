VREME
DANES
Četrtek, 01 oktober 2026
Iskanje
Občina Doberdob

V Doberdobu nova defibrilatorja

Občina je v projekt vložila slabih 4000 evrov

Spletno uredništvo |
Doberdob |
1. okt. 2026 | 13:59
    V Doberdobu nova defibrilatorja
    Defibrilatorja stojita v občinski telovadnici oziroma pri občinskem parku
Dark Theme

Doberdobska občina je nabavila dva nova defibrilatorja, za kar je šlo 3958 evrov, ki so jih črpali iz prihranka pri obnovitvenih delih v telovadnici. Enega so postavili ravno v občinski telovadnici, ki jo po odprtju izpred nekaj dni na polno uporabljajo športniki in športnice vseh starosti, drugega pa zraven igrišča na prostem v občinskem parku, kjer je takoj dosegljiva vsem uporabnikom.

Doberdobski župan Peter Ferfoglia pojasnjuje, da gre za naložbo v varnost in zdravje vseh - tako občanov kot tudi obiskovalcev in seveda športnikov. »V nujnih trenutkih šteje vsaka sekunda. Hitra pomoč rešuje življenja,« poudarja doberdobski prvi občan.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: