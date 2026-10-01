Poslušanje zgodb drugega je ključno

Ekoton je območje na meji med dvema ali več različnimi ekosistemi. Podobno mu je področje na meji med različnimi jezikovnimi, etničnimi in sociološkimi prostori, kot je prostor slovansko-latinskega stikanja ob severnem Jadranu. Z njim se ukvarja projekt Re4Healing – Čezmejno spominjanje, povezovanje, obnavljanje in odpornost, ki ga financira Evropska unija in ki združuje antropologe, zgodovinarje ter psihoterapevte iz Slovenije, Italije in Avstrije. Na čelu partnerske naveze je Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem, vodi ga prof. Katja Hrobat Virloget.

Preko številnih dejavnosti skušajo projektni partnerji prispevati k spravi, pomiritvi in zdravljenju travmatiziranih obmejnih skupnosti, ki nosijo boleče spomine na fašizem, nacizem, drugo svetovno vojno in istrski eksodus. Ti spomini so bili večkrat zamolčani. Ravno tem temam je bil posvečen dogodek Ekotones – Bivati meje, ki je potekal v soboto popoldne v Kulturnem domu v Trstu. Priredil ga je partner projekta Re4healing, Zavod Epiona pod vodstvom psihoterapevtke Mance Švara.

Dvojezični italijansko-slovenski pogovor je ravno v skladu s projektnim ciljem od zgodovinopisja mimo antropologije vse do psihologije obravnaval možnosti premagovanja travm boleče zgodovine dvajsetega stoletja v širšem prostoru Istre, Primorske in Koroške. Večina sogovornikov je izpostavila, da je treba sprejeti, da lahko obstaja več zgodovinskih resnic. Ključ je v priznavanju drugačnih zgodb in v njihovem poslušanju, ker se tako lahko izpostavi empatično razmerje. Pomembno je, da večinske družbe manjšinskim dovolijo pripovedovati svojo zgodbo. Travme družinskih prisilnih selitev ali nasilja se večkrat pretvarjajo v molk, nezaupanje in strah. Poslušanje in sprejemanje pa lahko sproži realen proces sprave.