Na Goriškem je praznih več kot tisoč socialnih stanovanj

V goriški pokrajini je praznih več kot tisoč stanovanj podjetja ATER. »V preteklih mesecih smo pri goriškem podjetju ATERvložili zahtevo za dostop do dokumentov, da bi pridobili podatke o številu oddanih in praznih stanovanj. Podatki govorijo jasno in kažejo na zelo kritične razmere,« poudarjata deželna svetnika Enrico Bullian (Casa Civica) in Diego Moretti (Demokratska stranka), ki jima na daljavo odgovarja predsednik goriškega javnega podjetja za socialna stanovanja ATERDaniele Sergon.

»Podatek o številu praznih stanovanj je zavajajoč, saj vključuje tudi stanovanja, ki so že leta zapuščena. Med njimi so na primer hišice v naselju Pater v Ronkah, ki jih je približno sto. Poleg tega je treba odšteti celo vrsto stanovanj v manjših občinah, po katerih ni povpraševanja in jih zaradi tega ne nameravamo obnoviti. Realno gledano je tako praznih 700 stanovanj, ne pa tisoč,« poudarja Daniele Sergon.

Že leta 2024 na repu lestvice

Bullian in Moretti sta podatke o oddanih in praznih stanovanj podjetja ATERzahtevala že leta 2024. Po njunih besedah so se razmere z leti le še poslabšale. »Leta 2024 sta bila ATERiz Gorice in Trsta na repu lestvice zasedenosti stanovanj v Furlaniji - Julijski krajini, saj v goriški in tržaški pokrajini skoraj 20 odstotkov stanovanj ni bilo oddanih,« poudarjata deželna svetnika in nadaljujeta:»Znano je, da je stanovanjski fond goriškega in tržaškega podjetja ATER zastarel, zaradi česar bi bilo treba čim prej izvesti prepotrebna vzdrževalna in obnovitvena dela, s katerimi stanovanja ponovno usposobiti za uporabo in jih ponovno oddati. Naložbe se po drugi strani, ne glede na zmagoslavne tone, ki zaznamujejo predsedstvo goriškega podjetja ATER, izvajajo zelo počasi, podatki kažejo, da se razmere slabšajo; dandanes ni oddanih skoraj 23 odstotkov stanovanj.«

Bullian in Moretti opozarjata, da so leta 2024 za redna obnovitvena dela povprečni čakalni roki znašali poldrugo leto (ATER Gorica 550 dni, ATER Trst 580 dni in ATER Videm 660 dni), izjema je bilo podjetje ATER iz Pordenona s šestimi meseci. Pri izrednih obnovah so povprečni roki znašali tri leta in pol, pri goriškem podjetju ATER pa celo štiri leta in pol (ATER Gorica 1.640 dni, ATER Trst 1.680 dni in ATER Videm 960 dni). Edino v Pordenonu je čakalni rok za izredna obnovitvena dela znašal samo sedem mesecev.

»Najnovejši podatki, ki nam jih je posredovalo goriško podjetje ATER, dokazujejo, da je delež praznih stanovanj na Goriškem zelo visok. Od skupno 4.687 stanovanj jih kar 1.069 ni oddanih, kar predstavlja 22,81 odstotka. Večina teh praznih stanovanj je skoncentrirana v treh najbolj naseljenih občinah (664 oziroma 62,11 odstotka vseh neoddanih stanovanj): v Gorici jih je 290 (od skupno 1.531 stanovanj), v Tržiču 266 (od 1.146) in v Ronkah 108 (od 298),« poudarjata Bullian in Moretti, po katerih je veliko praznih stanovanj tudi v manjših občinah.

»V Moraru 50 odstotkov stanovanj ni oddanih (11 od 22), v Šlovrencu 63,64 odstotka (7 od 11), v Števerjanu pa je oddano le eno od devetih stanovanj, kar pomeni, da je praznih 88,89 odstotka stanovanj. Ob upoštevanju teh podatkov je očitno, da je treba prednostno ukrepati v občinah z velikim stanovanjskim pritiskom, kot je Tržič, kjer je pravica do stanovanja dejansko strukturni problem.«

Deželna svetnika sta prepričana, da sta potrebna reorganizacija podjetja ATERin priprava načrta za neprofitne gradnje, ki bi omogočil skrajšanje čakalnih dob. Po njunih besedah je treba poskrbeti za nove naložbe, ki jih mora financirati Dežela Furlanija - Julijska krajina in ki »bi bile izvedene v razumnem času, vsekakor precej hitreje, kot se je dogajalo doslej«. Bullian in Moretti predlagata, naj se pripravi deželni zakon za Tržič in sosednje občine, kjer je največje povpraševanja po stanovanjih, in naj se za goriško podjetje ATERimenuje direktorja za polni delovni čas.

Sto oddanih stanovanj na leto

Sergon poudarja, da je število praznih stanovanj že leta stabilno. »V nekaterih občinah že leta nimamo prošenj za vselitev v neprofitna stanovanja. Med njimi je na primer Moraro, kjer je oddana polovica stanovanj, druga polovica je prazna, teh stanovanj pa ne bomo obnavljali, saj zanje ni povpraševanja,« pravi Sergon in pojasnjuje, da v zadnjih letih oddajo novim najemnikom po sto stanovanj na leto.

»V prihodnjih letih bi radi še povečali število oddanih stanovanj, zato smo pripravili obsežen načrt obnove našega stanovanjskega sklada. Za njegovo izvedbo čakamo na sredstva iz sklada za okrevanje in odpornost,« za zaključek zagotavlja Daniele Sergon.