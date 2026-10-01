Nekdanja meja postaja prostor novih povezav

Povečati privlačnost in dostopnost čezmejnega območja Gorice in Šempetra-Vrtojbe ter prostore, ki sta jih dolgo zaznamovali meja in logistika, preoblikovati v kraje srečevanja in povezovanja skupnosti: to so bili cilji projekta CREW – Križišče vizij/Visioni incrociate. S povezovanjem kulture, prostorskega načrtovanja, turizma, socialne vključenosti in trajnostne mobilnosti so partnerji iskali nove možnosti za razvoj nekdanjega obmejnega prostora.

Projekt, sofinanciran iz evropskega programa Interreg VI-A Italija-Slovenija, se je v sredo zaključil v prostoru CREW, ki ga je vodilni partner, družba SDAG, uredil na območju nekdanjega mejnega prehoda Štandrež/Vrtojba. Dogodek Vizije spreminjajoče se meje je ponudil pregled rezultatov s treh vidikov: prostora, ki se spreminja, prostora, ki ga odkrivamo, in prostora, ki ga pripovedujemo.

Po pozdravih goriškega odbornika za kulturo Fabrizia Oretija in predstavnice skupnega sekretariata programa Interreg Andreje Grom so sodelujoči predstavili opravljeno delo. Koordinator evropskih projektov pri EZTS GO Ezio Benedetti se je z raziskovalko beneške univerze IUAV Corinno Nicosia pogovarjal o prostorskem načrtovanju. Naravovarstvena vodnica Sara Famiani iz organizacije Estplore je predstavila spoznavanje obmejnega prostora, kulturna vodja projekta Cristina Feresin pa se je z umetnikoma Annibel Cunoldi Attems in Vanjo Mervičem pogovarjala o umetnosti kot novem jeziku meje. Pavla Jarc in kipar Damjan Komel sta predstavila čezmejno umetniško pot.

Med osrednjimi dosežki je prenova prostorov v eni od stavb družbe SDAG. Obnovili so bar, nekdanjo menzo pa preuredili v večnamenski prostor CREW za kulturne dogodke, razstave, srečanja ... Poseg so dopolnila dela umetnika Andree Antonija.

Vključili so tudi mlade

Pri snovanju prihodnje podobe območja so sodelovali študenti univerze IUAV in ljubljanske fakultete za arhitekturo. Pripravljali so prostorske analize, urbanistične študije in projektne predloge. Februarja 2026 so se v postajališču SDAG v Gorici udeležili projektantske delavnice z ogledi terena, analizami in intervjuji.

Projekt je vključil tudi mlajše generacije, ob tem so se v prostoru CREW zvrstile razstave italijanskih in slovenskih umetnikov iz lokalnega okolja. Trajna dediščina projekta je tudi umetniška pot med Gorico in Šempetrom-Vrtojbo. Na podlagi dveh natečajev Kulturnega doma Nova Gorica so ob nekdanji meji postavili štiri nove skulpture. Na slovenski strani stojita deli Beatrice Taponecco in Stefana Comellija, na italijanski pa deli Boštjana Kavčiča in Damjana Komela. Pot poudarja dialog in kulturno izmenjavo. Skulpture so umeščene na simbolične točke čezmejnega območja in povezujejo oba prostora v galerijo na prostem, ki obiskovalce vabi k odkrivanju krajev ob nekdanji meji.

Izvršni direktor SDAG Fabrizio Russo se je ob koncu zahvalil predhodniku Giulianu Grendeneju, sodelavcem in partnerjem. Poudaril je, da kulturni dogodki tik ob avtocesti že pričajo o spremenjeni vlogi območja. Med razvojnimi cilji družbe je njegovo postopno odpiranje mestu in prebivalcem ter urejanje prijetnega javnega prostora. SDAG obenem ohranja temeljno poslanstvo na področju logistike in intermodalnega prometa. Petletni poslovni načrt, ki ga bodo predstavili 23. oktobra, bo poleg nadgradnje logistične infrastrukture vključil rešitve sodelujočih univerz: nove zelene površine, kolesarske in peš povezave ter ukrepe za boljšo dostopnost.