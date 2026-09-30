Pevke povezale različne glasbene svetove

Odmevi časa, glasovi izročila je bil naslov koncerta, ki ga je Dekliški zbor sv. Stanislava Škofijske klasične gimnazije iz Ljubljane imel v ponedeljek v Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici. Dekliška zasedba pod vodstvom dirigentke Helene Fojkar Zupančič je na celovečernem koncertu občinstvo popeljala na pravo glasbeno popotovanje od ljudskih skladb do svetovno znanih popevk. Zbor je na klavirju spremljal Blaž Pirnat.

Dekliški zbor sv. Stanislava Škofijske klasične gimnazije je bil ustanovljen leta 1996 in je eden najbolj prepoznavnih slovenskih zborovskih sestavov. V njegovih vrstah se iz leta v leto izmenjujejo dijakinje, stare od 16 do 19 let, ki želijo razvijati svoj pevski talent. Trenutno zbor šteje 43 pevk. Zasedba koncertira po Evropi in nastopa na najpomembnejših zborovskih dogodkih po svetu. Zbor je leta 2025 nastopil tudi na Tajvanu, leta 2026 pa v Budimpešti. Od ustanovitve ga vodi Helena Fojkar Zupančič, priznana dirigentka, ki ima med svojimi dosežki tudi nedavno zmago na Evropskem Grand Prixu (najprestižnejšem zborovskem tekmovanju na svetu), kjer je z Zborom sv. Nikolaja Litija osvojila veliko zborovsko nagrado Evrope za leto 2026.

Goriško občinstvo so dekleta očarala s trinajstimi skladbami iz različnih glasbenih obdobij in zvrsti. Po skladbi Bog daj, Bog daj, ki jo je na podlagi slovenskih ljudskih melodij in besedil zbral in uredil Damijan Močnik, je zbor zapel ljudsko pesem iz Črnice v Istri Ćemo ga mladi darovat v priredbi Ambroža Čopija. Sledili sta skladbi A Maiden Andreja Makorja na besedilo Sare Teasdale in O, Aurora mlade skladateljice Federice Lo Pinto na besedilo Hildegarde iz Bingna. Prvi del koncerta se je končal s skladbo Peace upon you, Jerusalem Arva Pärta in uglasbitvijo psalma Cantate Domino Marka Hayesa.