Košarkarji Doma in Kontovela začenjajo sezono v deželni diviziji 1

Po meddeželni B-ligi (Jadran) in C-ligi (Bor) se konec tedna začenja še deželna divizija 1, v kateri po nekaj letih spet nastopata dve slovenski ekipi. Kontovel in Dom sta nazadnje igrala v isti ligi, takratni D-ligi v sezoni 2021/22. V letošnji sezoni se tako v deželno divizijo 1 oz. nekdanjo D-ligo vrača slovenski derbi na osi Briščiki-Gorica. Prvi medsebojni obračun bo v šestem krogu, in sicer 7. novembra v športni dvorani na Rouni pri Briščikih. Povratni dvoboj v telovadnici Kulturnega doma v Gorici bo 4. februarja 2027.

Obe ekipi začenjata letošnjo sezono pred domačimi navijači. Prvi bodo na igrišče stopili Domovi košarkarji, ki se bodo jutri ob 20. uri v goriškem Kulturnem domu pomerili z miljskim Interclubom. V soboto ob 18. uri pa bo na Rouni pri Briščikih na sporedu tržaški obračun med Kontovelom in vedno neugodnim San Vitom.

V obeh taborih je med poletjem prišlo do določenih sprememb v igralskem kadru, pri vodenju ekip pa je stanje ostalo nespremenjeno. Dom tako še naprej vodi Gianluca Bonetti, na Kontovelovi klopi pa ostaja trener Francesco Peric.

Omenjene spremembe v obeh moštvih zadevajo v prvi vrsti pomladitev igralskega kadra. Pri Kontovelu so se tako poslovili dolgoletni stebri Tadjan Škerl ter brata Gregor in Simon Regent, njihovo vrzel pa so zapolnili povratnik Jan Pro, Dimitri Zettin, ki prihaja iz Bora, ter mlada Emil Čebulec in Samuel Hmeljak.

Dom so okrepili izkušena Leonardo Fornasari, ki je sicer svojo kariero začel prav pri goriškem klubu, in Tržačan Nicholas Spolaore ter krilni center Antonio Futia v dvojni registraciji z Dinamom. Glavna želja pa je postopno vključevanje mladincev iz ekipe U17 (trener je Andrea Padovan) v članske vrste.