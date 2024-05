Kopalno sezono začenjajo na prenovljenih plažah

Kljub še ne ravno najbolj poletni vremenski sliki se v teh dneh uradno začenja kopalna sezona na Goriškem. V Gradežu, kjer skoraj dva-kilometrsko peščeno plažo upravlja podjetje Git (Grado impianti turistici), so ob začetku sezone nazdravili že 1. maja, odprtje plaže pa je prišlo na vrsto le včeraj. Kopališče Marina Julia bo odprlo svoja vrata jutri ob 9. uri. Malo kot posledica neurij in plimovanj, ki so v lanskem letu prizadele obalo, malo zaradi želje po svežini s strani upraviteljev, bodo letos plaže zaživele v prenovljenem videzu.

Kdor se bo med poletjem odpravil v gradeško kopališče, se bo znašel na skoraj popolnoma prenovljeni plaži. V minulem letu so v novo opremo vložili približno milijon evrov. Priskrbeli so nove senčnike in ležalnike ter odprli dodatne ekskluzivne plaže. Plažo Smart-beach, kjer ponujajo za nižjo ceno manjše senčnike in manj storitev, so še dodatno razširili. Glavni okrepčevalnici in restavracija Antiche terme na gradeški plaži so dočakale korenito obnovo, tako kot tudi nekatera stranišča, ki so jih po novem okrasili z marmorjem. Obnovitvena dela potekajo tudi v termah, kjer so ob odprtju kopalne sezone postavili Pop-art razstavo, ki bo na ogled še junija. V prenovo term, ki je še v teku, je Dežela Furlanija - Julijska krajina vložila skupno 29 milijonov evrov. Jeseni se bo začel drugi sklop obnovitvenih del, vreden 3,5 milijona evrov.

Novost je tudi tako imenovana rožnata plaža, kjer bodo v sodelovanju z združenjem za raziskavo rakastih obolenj Airc uredili poseben kotiček. V njem bodo na razpolago informacije glede preventive in raziskovanja, prirejali bodo tudi dejavnosti, preko katerih bodo ozaveščali na to temo. Ob koncu poletne sezone bodo del dobička dodelili v podporo raziskovanju za boj proti rakastim obolenjem.