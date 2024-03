V Doberdobu ponovno odprli občinsko knjižnico (video)

V Doberdobu so danes ponovno odprli prenovljeno občinsko knjižnico. Navzoče sta nagovorila župan Fabio Vizintin in podžupanja Vlasta Jarc. Sledil je kulturni program, ki sta ga oblikovala violinistka Glasbene matice Sabrina Gergolet (na klaviaturah jo je spremljala Martina Gergolet) in otroški pevski zbor Veseljaki pod vodstvom Lucie Lavrenčič in ob spremljavi na harmoniko Tomaža Grassija.

Ogledu knjižnice je sledila še otroška predstava kamišibaj »Nekoč je živela roža«, ki jo bo uprizorila Katerina Ferletič.

Več v jutrišnjem (nedeljskem) Primoskem dnevniku.