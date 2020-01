V Doberdobu trije novi spotikavci

Molče, izključno z delom svojih spretnih rok, je nemški umetnik Gunter Demnig včeraj vgradil v doberdobska tla spomin na Jožefa Boneto, Alojza Jelena in Jožefa Ferletiča. Pred zadnje domove, kjer so kot svobodni ljudje živeli trije domačini, ki so bili med drugo svetovno vojno aretirani in deportirani v nemška koncentracijska taborišča, je Demnig postavil spotikavce.

Včerajšnjih treh svečanosti, ki so potekale v popoldanskih urah najprej pri Bonetih, nato v Ulici Proletarskih brigad in na Trgu sv. Martina v Doberdobu, se je udeležilo veliko vaščanov. Pobudo za postavitev medeninastih kamnov v sklopu projekta Stolpersteine je domače društvo Hrast v sodelovanju s sekcijama ANPI-VZPI iz Doberdoba in Dola-Jamelj ter s pokroviteljstvom doberdobske občinske uprave dalo že pred dvema letoma. Doslej so tlakovce posvetili štirim domačinom, letos so se jim pridružili še trije, skupno je pregnanih in umrlih v koncentracijskih taboriščih bilo 17. Društvo namerava nadaljevati s postavitvijo spotikavcev, dokler ne bodo z njimi obeležili spomin na vse žrtve iz občine.