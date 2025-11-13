V dobrih rezultatih navdih za nove kulturne podvige

Ker so odzivi na novogoriško-goriško Evropsko prestolnico kulture 2025 dobri, so se odločili, da bodo z zastavljenim delom nadaljevali tudi po uradnem zaključku projekta. Nova Gorica bo tako skupaj s Celjem dobila javni zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti, hkrati na slovenski vladi, ki se je včeraj mudila na obisku v goriški regiji, razmišljajo še o drugih korakih, ki bodo zagotovili razvoj tudi širšemu goriškemu prostoru.

Vlada Republike Slovenije je včerajšnji obisk v goriški regiji začela s sejo v Vipavi. Sledili so ločeni programi članic in članov vlade. Premier Robert Golob se je med drugim mudil v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca v Šempetru in v Primorskem tehnološkem parku, kjer se je srečal s predstavniki visokotehnoloških in start-up podjetij. Popoldne je bil v EPICentru v Novi Gorici posvet z župani in gospodarstveniki o vplivu EPK na splošen in gospodarski razvoj regije.

»Naprej s takim tempom«

»Zelo smo zadovoljni. Uvodoma smo predstavili projekt Evropske prestolnice kulture na gospodarstvo, turizem in čezmejno sodelovanje, zaradi katerega smo bili deležni številnih pohval s strani Evropske komisije,« je ob zaključku popoldanskega posveta povedal podpredsednik vlade Matej Arčon in pojasnil, da so na delovnem kosilu župani skupaj z ministri spregovorili o nekaterih operativnih ukrepih, ki so potrebni v prihodnjih mesecih. »Naša vlada je veliko investirala v razvoj cestne infrastrukture, v vodno infrastrukturo, v spodbujanje investicij v šolstvu ... Opravljeno delo nas navdihuje, da nadaljujemo s takim tempom naprej,« je poudaril Arčon, medtem ko je ministrica za kulturo Asta Vrečko opozorila, da so rezultati iztekajočega se projekta EPK več kot spodbudni. Opozorila je na povečano število turistov, na zelo dobre odzive strokovne javnosti, na tesnejšo povezanost obeh držav in obeh Goric, na nadgradnjo čezmejnih vezi v politiki in civilni družbi.

Projekt odmeva po Evropi

»Zaradi čezmejnega značaja gre za unikaten projekt v 40-letni zgodovini evropskih prestolnic kulture. V današnjem času, ki ga zaznamujejo razdori, razkoli, vojne in na žalost tudi genocid, naše borderless sporočilo toliko bolj odmeva po vsej Evropi,« je poudarila Asta Vrečko. Ministrica je napovedala prizadevanja, da bi bila kultura še naprej vezivno tkivo goriškega prostora. Tega si po njenih besedah želijo tudi številni delodajalci v regiji, saj je EPK pozitivno učinkoval na gospodarstvo.

Vrečko je včeraj tudi pojasnila, da bo h kulturni rasti goriškega prostora v prihodnje prispeval nov javni zavod za sodobni ples, o katerem pišemo v sosednjem članku. Glede domnevnih nepravilnosti v financiranju nekaterih dejavnosti, povezanih z EPK 2025, je ministrica pojasnila, da ministrstvo in vlada sodelujeta z novogoriško občino, ne pa neposredno z zavodom GO! 2025. Mimo tega je razložila, da so pozvali k pojasnilom novogoriško občino in da se veseli revizije, ki je po njeni oceni kakorkoli potrebna pri vsakem projektu.