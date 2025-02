V Dornberku 22-letnemu vozniku odvzeli vozniško dovoljenje

V Dornberku so policisti v nedeljo okoli 14. ure ustavili 22-letnega voznika avtomobila. Odredili so mu hitri test, rezultat pa je bil pozitiven na prepovedane droge. Policisti so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje, na okrajno sodišče pa bodo podali obdolžilni predlog, so danes sporočili s PU Nova Gorica.

Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica so 22-letniku odredili hitri test zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi. Rezultat je bil pozitiven na prepovedane droge, zato so mu odredili strokovni pregled v zdravstveni ustanovi, ki ga je odločno odklonil.

Policisti bodo zoper voznika podali obdolžilni predlog na okrajno sodišče, so še sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.