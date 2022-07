V eksotičnem parku zabrneli stroji

V parku vile Rafut so se začela prva dela. Investicija je vredna preko 2,5 milijona evrov. »Dela v parku, ki je pomembna lokalna in nacionalna kulturna dediščina, bodo končana do leta 2025,« pojasnjujejo na novogoriški mestni občini, kjer dodajajo, da je prenova izjemno pomembna tudi zato, ker bo Rafutski park postal zeleno središče čezmejnega mesta. »Namreč s povezavo zelenih območij potoka Koren, Kostanjevice in goriškega gradu bomo z zelenim koridorjem povezali središči obeh Goric. »Sedaj propadajoč park z vilo bo po prenovi dostopen ljudem. Postal pa bo tudi eno izmed osrednjih prizorišč Evropske prestolnice kulture 2025,« dodajajo na občini.

V sklopu prvih del so bila izvedena rušitvena dela za izvedbo dostopa, izvaja se označitev in odstranitev vegetacije. »V nadaljevanju se bodo izvajale potrditve materialov in vzorcev za izvedbo sanacij, ter vzorcev opreme, ki bo v park vgrajena, planira se pričetek del na infrastrukturi, kar predstavlja izvedbo kanalizacije, vodovoda, elektrike,« našteva Mitja Pekeč, strokovni sodelavec za investicije na novogoriški mestni občini in dodaja, da se vsa usklajevanja in posegi se odvijajo v povezavi z odgovornim ZVKDS, naravovarstveniki in krajinarji, saj gre za dela v zelo pomembnem in zaščitenem območju, ki je zavarovan z Odlokom o razglasitvi Rafutskega parka z vilo za kulturni spomenik lokalnega pomena. Na terenu se bodo izvajala dela do predvidoma maja 2023.