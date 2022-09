V eksploziji hudo ranjen 34-letni Goričan

V bolnišnici v Vidmu so včeraj zvečer zaradi hudih opeklin sprejeli na zdravljenje 34-letnega Goričana, ki mu je v rokah eksplodiralo ubojno sredstvo. Po nekaterih virih naj bi šlo za ročno bombo. Huda nesreča se je zgodila na območju elektrarne Terna v Občini Špeter ob Soči, kjer naj bi bil moški – F.C. sta začetnici njegovega imena in priimka – zaposlen. Do eksplozije je prišlo okrog 18.30, na kraj je priletel reševalni helikopter, ki je Goričana prepeljal v videmsko bolnišnico. Moški je prestal operacijo, drobci granate so se mu zasadili v razne dele telesa, vendar naj ne bi bil v smrtni nevarnosti. Preiskavo o dogodku vodijo karabinjerji iz Gradišča.