V enem dopoldnevu zbrali za dvajset vreč odpadkov

Svetovni dan zemlje so s čistilno akcijo obeležili tudi otroci iz otroškega vrtca Pikapolonica iz Pevme. Pri dogodku, ki je potekal v soboto, sta sodelovala tudi Združenje staršev vrtca in šole iz Pevme ter združenje Krajevna skupnost Pevma, Štmaver in Oslavje.

Ob skoraj poletnem vremenu se je pri bivši konjušnici Remuda v Pevmi zbralo več kot dva ducata otrok iz vrtca in prav toliko njihovih staršev. Otroci so nosili rdeče majice z napisom Pikapolonica, prireditelji pa so vsem udeležencem čistilne akcije razdelili vreče za smeti in rokavice, nakar so jih razporedili v dve skupini. Prva se je podala po stezah ob pevmskem potoku, druga pa se je po glavni cesti napotila proti pevmskemu mostu. Skupini sta se spet srečali v soškem parku, ki so ga prehodili do jezu in se od tam skupno vrnili do Remude.

Dela ni manjkalo

Udeleženci obeh skupin so ob stezah in cestah našli odpadke vseh vrst - plastenke, pločevinke, cigaretne ogorke in druge smeti -, ki jih brezvestneži žal prepogosto odmetavajo v naravno okolje. Na startno mesto so se vrnili z dvajset vrečami »plena«, za odvoz katerega bo poskrbelo pokrajinsko podjetje za okoljske storitve Isontina ambiente.

Akciji je sledila družabnost s čajem, osvežilnimi pijačami in slaščicami. Udeležence čistilne sobote je navdalo zadovoljstvo, ker so v svoji majhnosti pripomogli k čistoči okolja in s tem bili tudi za zgled ljudem, ki so jih radovedno opazovali pri delu. Pri Remudi se je namreč tudi v soboto zbralo veliko ljudi, ki so se pripravljali na piknik. Domačini vedo povedati, da se to dogaja praktično vsak dan in da mnogi svojih smeti ne odnesejo s sabo domov, pustijo jih pustijo kar ta na kupu. Od zaprtja gostinskega lokala, ki ne obratuje že nekaj let, pri Remudi tudi ni več stranišč, tako da si ljudje mesta za svoje »potrebe« poiščejo kar po bližnjih grmih. Domačini se tudi upravičeno sprašujejo, če se bodo oblasti - območje pevmskega parka in Remude je last Dežele FJK - prej ali slej odzvale in skušale urediti to nič kaj prijetno stanje, ki je problematično tudi s higienskega vidika.