V EPK 2025 so čebele dobrodošle

Med Gorico in Novo Gorico bo slišati vse več brenčanja čebel. V prejšnjih dneh, ob včerajšnjem svetovnem dnevu čebel, so med mestoma odprli prvo čezmejno čebeljo pot. Za odprtje so izbrali pot na Kapelo, ki se vije proti Kostanjevici. Občini sta že v preteklih letih posadili več medovitih rastlin, ki privabljajo črno-rumene žuželke. V sklopu projekta Go! Bees bosta v prihodnje posadili še veliko zelnatih in cvetočih rastlin, same občane obenem vabijo, naj napolnijo vrtove, okenske police in balkone s cvetjem in tako pripomorejo k zaščiti opraševalcev.

Odprtja so se v soboto udeležili tudi goriški župan Rodolfo Ziberna, novogoriški podžupan Anton Harej, goriška občinska odbornica za EPK 2025 Patrizio Artico in goriška občinska svetnica Nicol Turri, ki si je dolgo prizadevala za uspešno izvedbo projekta. Ta je nastal v okviru EPK in v sodelovanju med občinama, EZTS, Trgovinsko zbornico in raznimidruštvi, med katerimi je tudi Čebelarsko društvo Nova Gorica.

Čezmejna čebelja pot izpolnjuje več kot polovico zahtev Agende 2030 za trajnostni razvoj, ki so ga septembra 2015 podpisale vlade 193 držav članic Organizacije Združenih narodov (OZN), poudarjajo na goriški občini. Poleg tega projekt spodbuja aktivno sodelovanje občanov.